Italia.- Giuseppe Conte presentará este martes su dimisión, según fuentes gubernamentales

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, visitará este martes el Palacio del Quirinal, sede de la Presidencia italiana, para presentar la dimisión, según han informado fuentes de los partidos que sostienen su Gobierno recogidas por varios diarios italianos.



Estaba previsto que esta noche se celebrara un Consejo de Ministros, pero la imposibilidad de garantizar el suficiente respaldo parlamentario al Ejecutivo para tener una mayoría estable en el Senado habrían precipitado la decisión de Conte, que ha trasladado el Consejo a la mañana del martes.



En la cita, Conte trasladará a los ministros intención de dimitir y luego se desplazará hasta el Palacio del Quirinal para presentar su dimisión al presidente Sergio Mattarella con la intención, según fuentes del diario 'Il Corriere della Sera', de que le encargue de nuevo la formación de un nuevo gobierno, que sería el tercero bajo su mandato.



El principal partido de la derecha italiana, la Liga de Matteo Salvini, socio del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) en el primer gobierno de Conte, ha pedido la dimisión del primer ministro. "A Conte ya no le salen los números. Ya debería haber dimitido", ha subrayado Salvini, desde Turín a la salida del tribunal donde ha testificado por las acusaciones de haber insultado al estamento judicial.



"Italia no puede quedarse inmóvil esperando la compra y venta de senadores de noche a cambio de que nadie sabe qué. La posición de la Liga es clara. Espero que prevalezca el sentido común y el amor por el país", ha afirmado. "En las últimas semanas el espectáculo Conte, Renzi, Di Maio, Mastella, Zingaretti, Tabacci ha sido desolador. Espero que si no tienen los números para gobernar, se hagan a un lado", ha remachado.



Desde el partido conservador italiano Forza Italia, su líder, Silvio Berlusconi, ha planteado la opción de un gobierno de "unidad nacional" con el Movimiento 5 Estrellas o, como alternativa, la convocatoria de elecciones anticipadas como salida a la crisis política que vive el país.



Mientras, el propio Movimiento Cinco Estrellas, principal sustento de Conte, considera que la formación de una nueva mayoría y un tercer gobierno de Conte, el conocido en la prensa como 'Conte ter' "es la única solución a la crisis". "La transición al llamado 'Conte ter' es ahora inevitable y es el único resultado de esta nefasta crisis. Un paso necesario para la ampliación de la mayoría", han apuntado los portavoces parlamentarios del M5S, Davide Crippa y Ettore Licheri.



La salida del Gobierno de Italia Viva, el partido del ex primer ministro Matteo Renzi, ha dejado al Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD) como únicos socios de una coalición que la semana pasada logró superar sendas mociones de confianza en la Cámara de Diputados y el Senado.



Sin embargo, esta misma semana --el miércoles o el jueves-- estaba prevista una nueva votación en el Senado, donde se someterá a votación el informe anual del Ministerio de Justicia. Para salvar esta traba, el Gobierno necesitaba de nuevo apoyos externos que no tendría garantizados.