Italia.- Conte tantea sus opciones y no descarta ahora la dimisión

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, encara una semana clave para su futuro político, marcada por una votación en el Senado que ha llevado al mandatario a replantearse cuál es el mejor escenario para amortiguar la crisis política, hasta el punto de que ya no descarta la dimisión.



La salida del Gobierno de Italia Viva, el partido del ex primer ministro Matteo Renzi, ha dejado al Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD) como únicos socios de una coalición que la semana pasada logró superar sendas mociones de confianza en la Cámara de Diputados y el Senado.



Sin embargo, esta semana --el miércoles o el jueves-- tendrá lugar una nueva prueba de fuego en la Cámara Alta, donde se someterá a votación el informe anual del Ministerio de Justicia. Para salvar esta traba, el Gobierno necesita de nuevo apoyos externos, algo que no tendría asegurado a estas alturas, según medios italianos.



La falta de una perspectiva clara, estaría llevando a que Conte evitase una derrota parlamentaria con una dimisión, según fuentes citadas por Adnkronos. Esta vía habría ganado fuerza durante el fin de semana, por entender que daría al primer ministro fuerza para presentarse ante el presidente de Italia, Sergio Mattarella, con opciones de seguir al mando.



El 'Conte ter', como se ha bautizado en Italia al que sería el tercer gabinete del actual primer ministro, estaría de nuevo encima de la mesa, con cambios en el tablero político. Según la agencia Bloomberg, se baraja un gobierno de unidad que estaría apoyado por independientes, centristas e incluso miembros de Italia Viva o Forza Italia, el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi.



"Tenemos que encontrar una solución en 48 horas", declaró el domingo en una entrevista el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, figura más visible del M5S. Di Maio se mantiene "leal" al primer ministro y teme que Italia esté un paso más cerca de un adelanto electoral.



Esta posibilidad no gusta al M5S ni al PD, ya que, al margen de los asuntos pendientes que tiene el Gobierno en plena pandemia, podría dar un vuelco al actual escenario político. La Liga de Matteo Salvini figura como favorita en los sondeos y aspira a devolver al poder a la derecha, razón por la cual el exministro del Interior ya ha reclamado en varias ocasiones nuevos comicios.