Israel.- El Partido Laborista de Israel elige a Merav Michaeli como su nueva presidenta

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La periodista de 54 años Merav Michaeli ha sido elegida este domingo nueva presidenta del Partido Laborista de Israel tras obtener más del 77 por ciento de los votos de los comicios internos de una formación con más de 37.000 afiliados.



"En el último momento, salvamos este movimiento para que no se borrara. Entiendo la enormidad del momento. El Partido Laborista todavía está atascado en el barro y tengo la misión de rescatarlo y reconstruirlo", ha dicho Michaeli.



La elección de Michaeli, del ala más a la izquierda del partido, se produce en un momento en el que la formación se enfrenta a una fuerte caída de su popularidad y a un aumento de desprestigio, que puede incluso acabar con el partido en las próximas elecciones parlamentarias del 23 de marzo, las cuartas en menos de dos años.



"Amigos, ahora es el momento de volver a casa. A quienes les mintieron y engañaron y tomaron tu voto, vuelve a casa. Ven a un hogar de la verdad", ha dicho Michaeli en alusión al anterior líder del partido, Amir Peretz, quien tras prometer en repetidas ocasiones que no apoyaría a un Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, finalmente lo hizo tras las elecciones de marzo del año pasado.



El resto de las opciones más votadas fueron Avi Shaked, aliado de Peretz, que ha logrado el 19 por ciento de los votos; y Gil Beilin, hijo de Yossi Beilin, quien fuera titular de varios ministerios, entre ellos el de Justicia y Economía entre 1995 y 2001, cuenta el diario 'Times of Israel'.



Si bien Michaeli no ha mencionado todavía la posibilidad de unirse a otras fuerzas de la izquierda israelí para impedir que Netanyahu vuelva a asumir el poder, desde otras formaciones no han descartado tal posibilidad y han considerado que ahora es el momento oportuno.



"Ahora es el momento de actuar y unirse rápidamente sin dudarlo", ha expresado el líder de Tnufa, Ofer Shelah, una formación de izquierdas con apenas un año de existencia.



"Merav es una líder importante. Inmediatamente iniciaremos una discusión sobre la construcción de una causa grande para todo el centro-izquierda. Nos uniremos para derrotar a Netanyahu y traer un cambio al Estado de Israel", ha asegurado el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, quien se presentará a los comicios de marzo bajo las siglas del también recién creado The Israelis.