Iñaki Urdangarín vuelve al trabajo después su segundo fin de semana en libertad

MADRID, 25 (CHANCE)



El pasado 14 de enero el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León concedía a Iñaki Urdangarín el tercer grado penitenciario. Una noticia tan esperada como deseada para el marido de la Infanta Cristina, que tan sólo unos días antes había cambiado la prisión de Brieva por el Centro de Inserción Social Melchor Rodríguez García en Alcalá de Henares, comenzando una flexibilización en su condena que incluía someterse a un programa de reinserción para delincuentes económicos, a cambio de realizar su labor de voluntariado en el Centro Don Orione de lunes a viernes - y volviendo al centro para pernoctar cada noche - además de disfrutar de un fin de semana libre al mes.



Sin embargo, un día después de comenzar su "nueva" vida en el CIS de Alcalá, Urdangarín conseguía por fin el tercer grado penitenciario, gracias al que, además de todos los fines de semana en libertad, puede disfrutar de las tardes en la capital, tras concluir su jornada en Don Orione y antes de volver al centro donde cumple condena para pasar la noche.



Una de las primeras cosas que ha hecho el exduque de Palma ha sido visitar a su cuñada, la Infanta Elena en su domicilio. Mucho se ha especulado con que allí le estarían esperando la Infanta Cristina y alguno de sus hijos quizás para planear qué harían el pasado fin de semana, el segundo que Urdangarín disfruta de forma consecutiva en libertad. Algo que no ocurría desde su ingreso en prisión en junio de 2018.



Muy discreto, y manteniendo un perfil muy bajo para no dar qué hablar en estos complicados momentos para la Familia Real a causa de los escándalos del Rey Juan Carlos, no sabemos qué habrá hecho su yerno este fin de semana o si ha podido disfrutar, nuevamente, de la compañía de Doña Cristina y sus hijos. No ha habido noticias de Urdangarín desde que el pasado viernes, sin poder ocultar su satisfacción, abandonara Don Orione.



Precisamente, y tras su segundo fin de semana libre "como el viento" hemos visto al exduque de Palma llegando esta mañana, puntual y con aspecto cansado, al Hogar Don Orione para afrontar una nueva semana de trabajo y aguardando, ansioso, que llegue de nuevo el viernes para reencontrarse con su familia, con la que tras dos años y medio en prisión, está intentando recuperar el tiempo perdido a pasos agigantados.



En su línea, Urdangarín ha evitado contarnos cómo ha pasado el fin de semana o si ha podido ver a la Infanta Doña Cristina, que ante esta nueva semilibertad de su marido, podría estar planteándose una inminente mudanza a nuestro país después de más de seis años instalada en Ginebra.