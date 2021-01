Honduras roza los 141.000 contagios y acumula 3.447 muertos por covid-19

De 2.505 nuevas pruebas PCR procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología, 691 dieron positivo, con las cuales la cifra de contagios aumentó a 140.929, indicó el organismo sanitario en un comunicado. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 24 ene (EFE).- La cifra de contagios en Honduras por la covid-19 roza los 141.000, mientras que la de muertos del coronavirus SAR-CoV-2 en casi once meses de pandemia, informó este domingo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 2.505 nuevas pruebas PCR procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología, 691 dieron positivo, con las cuales la cifra de contagios aumentó a 140.929, indicó el organismo sanitario en un comunicado.

El ente registró además el fallecimiento de seis personas, que dejaron la estadística en 3.447 desde que la pandemia se comenzó a expandir, en marzo pasado.

El Sinager indicó además que al menos 1.108 personas que han contraído la enfermedad están hospitalizadas, de las que 706 presentan un cuadro clínico estable, 351 están graves y 51 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

En lo que respecta a pacientes recuperados, hoy se sumaron 21, con los que ya son 60.469 los que se han salvado de morir por covid-19, enfermedad que tiene al país centroamericano en emergencia desde marzo.

FORTALECER TRIAJES Y RESTRINGIR CIRCULACIÓN

La Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social solicitó hoy al Gobierno fortalecer los centros de triaje, habilitar los centros de estabilización en las principales ciudades del país, con mayor énfasis en la región del valle de Sula.

El Gobierno también debe continuar con las brigadas médicas, mientras que la Secretaría de Salud necesita ampliar el número de camas en los hospitales estatales, principalmente en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, norte del país.

La Mesa Multisectorial recomendó decretar un toque de queda de entre las 20.00 y las 5.00 horas locales (de 02.00 a las 11.00 GTM) en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Yoro, en el occidente, caribe y norte del país, por quince días para realizar un análisis del aumento de casos de covid-19.

También solicitó que en esos cuatros departamentos se "restrinja la circulación" de personas a cinco dígitos, a partir de último número de su carné de identidad, durante el fin de semana.

"Si los casos siguen en aumento, se recomienda tomar medidas más estrictas de circulación", enfatizó la Mesa Multisectorial.

MULTAR A LOS QUE INCUMPLAN MEDIDAS

Pidió al poder Ejecutivo enviar al Legislativo una iniciativa de Ley para que se "multe a las personas y comercios que no cumplan con las medidas de restricción y de bioseguridad, así como a los transportistas que no sigan los protocolos de bioseguridad".

La Secretaría de Seguridad debe habilitar los salvoconductos que "previamente estaban autorizados para que las actividades claves del país, tanto en el ámbito de la seguridad, salud, emergencia y producción no sean interrumpidas".

La Mesa Multisectorial exigió la puesta en marcha "a la brevedad posible de los hospitales modulares (móviles) en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Copán Atlántida, El Paraíso y Olancho, a fin que puedan contribuir a prestar servicios con calidad y calidez a la población hondureña".

Recomendó además mantener campañas de comunicación que "sensibilicen a toda la población" sobre la importancia del uso de la mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos y uso de gel, seguir los protocolos de bioseguridad.

A la población pidió "un comportamiento responsable, prudente y comprometido con el difícil momento que atraviesa el país".

La Mesa solicitó al Gobierno que "agilice" la compra de vacunas contra la covid-19 y estructurar toda la logística necesaria para su mantenimiento y aplicación.