Fútbol/Primera.- (Crónica) El Athletic golea y corta la progresión del Getafe

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club mantuvo su buena línea y sumó tres importantes puntos este lunes para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación tras ganar por 5-1 a un Getafe que no aprovechó su fulgurante ventaja en el marcador ni un penalti, en el partido que cerró la vigésima jornada de LaLiga Santander 2020-2021.



El conjunto bilbaino sigue al alza tras la conquista de la Supercopa de España, trofeo que paseó en el inicio del duelo pese a la ausencia de público y ante el pasillo de su rival, y demostró que la llegada de Marcelino García Toral ha tenido un efecto positivo en su juego. El asturiano pudo saborear su primer triunfo liguero, trabajado porque los 'azulones' se pusieron por delante y también desperdiciaron un penalti.



El equipo de José Bordalás llegaba también animado a San Mamés, un escenario donde no había perdido nunca desde su último ascenso, en busca de sacar su tercer triunfo seguido para acercarse a la zona europea y confirmar la mejoría que le han dado los refuerzos de Aleñá y Kubo, pero pagó caro sus despistes atrás.



Y eso que las cosas empezaron de la mejor manera para los visitantes, que antes del medio minuto ya se habían puesto por delante con un cabezazo preciso de Cucurella a pase de Aleñá. El 0-1 dio paso a un inicio frenético donde Cordero Vega tuvo que acudir al monitor para anular el penalti que había señalado de Yáñez a Williams y tras el cual empataron los 'Leones' por medio de Raúl García, que 'cazó' en el área un preciso centro de Muniain.



La igualada terminó por asentar a los locales, que pasaron a dominar más el encuentro, aunque la mejor ocasión hasta el descanso la tuvo su rival, con un penalti por mano de Unai Núñez que no transformó Jaime Mata ante un acertado e intuitivo Unai Simón.



Tras el descanso, en cambio, el panorama cambió y el Athletic fue el dueño prácticamente absoluto del duelo, que se decantó a su favor a base de cabezazos. Primero, uno de Yeray Álvarez tras una falta bien botada por Muniain a los cinco minutos de la reanudación, y después con uno espectacular de un inspirado Raúl García a pase de Balenziaga.



Berenguer y De Marcos sentenciaron la goleada y el final de la mala racha vizcaína ante un conjunto madrileño al que no ganaba en Liga desde su ascenso para situarse con 24 puntos, a siete de la sexta plaza, y uno más que el Getafe.