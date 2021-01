Estados Unidos.- Iberdrola reactiva el proceso de obtención de permisos para su parque eólico marino de Vineyard Wind en EEUU

22/06/2019 Iberdrola refuerza su apuesta por la eólica marina EUROPA FRANCIA ECONOMIA IBERDROLA



Iberdrola ha reactivado el proceso para desarrollar su parque eólico 'offshore' (marino) 'Vineyard Wind 1', tras completar su revisión técnica y proceder a anular la solicitud para retirar el Plan de Construcción y Operaciones (COP) del proyecto, con lo que puede reanudar el proceso de obtención de permisos, informó Avangrid, la filial estadounidense del grupo.



Vineyard Wind, la 'joint venture' entre Avangrid y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha comunicado esta decisión al Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).



El consejero delegado de Vineyard Wind, Lars T. Pedersen, señaló que la sociedad ha completado la revisión final y "determinado que no se necesitan cambios en el COP como consecuencia de la selección del modelo de aerogenerador Haliade-X, de GE, para este proyecto".



Así, puesto que no hay modificaciones, mostró su confianza en que el BOEM "pueda finalizar su revisión basándose en los extensos análisis y estudios del proyecto de los últimos tres años".



"Estamos deseando completar la fase de autorización y finalizar la ingeniería, la contratación y la financiación del primer parque eólico marino a escala de servicios públicos de Estados Unidos", añadió al respecto.



El pasado mes de diciembre, Vineyard Wind anunció la selección para el proyecto de la turbina eólica líder del sector, el modelo 'Haliade-X', de GE Renewable Energy; la más potente en la actualidad.



Con esta elección del aerogenerador de GE, Vineyard Wind decidió retirar temporalmente su Plan de Construcción y Operaciones del BOEM con el objetivo de llevar a cabo una revisión técnica final asociada a la inclusión de 'Haliade-X' en el diseño del proyecto, trabajo que ahora ha concluido.



Vineyard Wind espera cerrar la financiación en la segunda mitad de este año y comenzar a producir energía limpia para Massachusetts en 2023.



El proyecto, de 800 megavatios (MW), está previsto que se convierta en el primer parque eólico marino a gran escala de Estados Unidos. Generará electricidad a un coste competitivo para más de 400.000 hogares y empresas de la Commonwealth de Massachusetts, creará 3.600 horas de trabajo equivalentes a tiempo completo (ETC) y se espera que reduzca las emisiones de carbono en más de 1,6 millones de toneladas al año.



GALÁN REAFIRMA SU PLAN INVERSOR DE 4.000 MILLONES EN FRANCIA.



Por otra parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mantenido este lunes un encuentro telemático con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco del foro 'Choose France', en el que ha reafirmado el compromiso del grupo con Francia, donde prevé invertir 4.000 millones de euros en los próximos cuatro años, informó la compañía.



Entre los principales proyectos de la energética en el país destaca el parque eólico marino Saint-Brieuc, que supondrá una inversión de 2.400 millones de euros, y el crecimiento renovable adicional derivado de la adquisición de Aalto Power, que cuenta con 700 MW eólicos y fotovoltaicos en desarrollo.



Por su parte, Macron ha insistido en que los planes de recuperación se orientarán principalmente a transición energética y digitalización, ejes estratégicos compartidos por Iberdrola, como ha subrayado Ignacio Galán.