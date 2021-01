España.-El Congreso rechaza citar a Calvo para hablar de los gastos del Rey emérito en Emiratos, como pedían ERC y Bildu

23/01/2021 La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, a su llegada al Comité Federal del PSOE celebrado en Barcelona, en Catalunya, (España), a 23 de enero de 2021. En el encuentro, que ha sido de carácter semipresencial debido a la crisis del Covid-19, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido que son la izquierda que tiene casi 142 años de historia" y "experiencia"; la "europeísta"; la que "persiste en sus sueños sin dejar de avanzar en la realidad"; la que no se cree "única" sino que "reconoce" y procura" sumar a otras izquierdas; y la que ya aprendió que ni las "modas", ni las "barricadas" son el camino. POLITICA Alberto Paredes - Europa Press



Unidas Podemos une sus votos al PSOE, PP, Vox y Cs, pero remarca que es ilegal que Patrimonio pague a los asistentes de Juan Carlos I



El PSOE, Unidas Podemos, el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado este lunes la petición de Esquerra Republicana (ERC) y Bildu de convocar un Pleno extraordinario esta semana para que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explique los gastos que supone para las arcas públicas la estancia de Juan Carlos I en Emiratos Árabes.



Tanto Esquerra como Bildu han criticado que el Gobierno abone, con cargo a Patrimonio Nacional, el sueldo de los ayudantes de "un corrupto fugado de España", en palabras de la portavoz adjunta de ERC Carolina Telechea, quien se ha preguntado por qué ese dinero no sale de la partida que los Presupuestos destinan anualmente a la Casa del Rey.



Telechea ha subrayado la necesidad de que el Gobierno detalle al Congreso el gasto que supone para los españoles la estancia del emérito en Abu Dabi porque, según ha apuntado su homólogo de Bildu, Oskar Matute, el proceso de regeneración democrática de la Monarquía "no puede pasar por ocultar debajo de alfombras" todo lo que se está conociendo del que fuera Jefe del Estado. "Si Patrimonio Nacional se ocupaba de cuestiones valiosas pero del pasado, el lugar (para el Rey) igual es un museo y no tanto Emiratos", ha apostillado.



Sin embargo, esta solicitud de los independentistas vascos y catalanes se ha topado con el rechazo de los cinco grupos nacionales, que no han ahorrado críticas hacia ERC y Bildu por sus acusaciones contra el que fuera Jefe del Estado durante cuatro décadas.



NO PATRIMONIALIZAR A LA MONARQUÍA



En el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha defendido que no es urgente celebrar un Pleno por esta cuestión y ha enfatizado que el Gobierno cumple con la normativa vigente a la hora de sostener a la Casa de Rey. Además, ha cuestionado que a ERC y Bildu en plena tercera ola por el Covid les corra prisa hablar sobre el rey emérito y ha criticado que la derecha trate de "patrimonializar" la Monarquía.



Pero también se ha dirigido a "parte de la izquierda" para recriminarle que haga lo propio con las ideas republicanas "para azuzar de manera artificial un debate sobre el futuro de la Monarquía que hoy por hoy no está en la sociedad española".



Así se ha expresado el diputado socialista después de que Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos, asegurase que "el Gobierno defiende la retirada" del título de Rey emérito a Juan Carlos I y que, además, "no es legal" que Patrimonio Nacional sufrague los gastos que genera su estancia en Emiratos Árabes, contradiciendo unas recientes declaraciones de Carmen Calvo.



Después, desde su formación se ha puntualizado que Santiago ha cometido un error y que quien es partidaria de quitar a Juan Carlos I el título que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy es Unidas Podemos, y no el Gobierno que comparten con el PSOE.



En cualquier caso, y aunque ha vuelto a pedir una comisión de investigación sobre las actividades del padre de Felipe VI, Santiago ha rechazado apoyar la petición de ERC y Bildu argumentando que Unidas Podemos es un "espacio político serio" que cumple sus "compromisos" del pacto de coalición, que incluyen no citar a miembros del Ejecutivo si no se pacta con ellos.



QUE LE PREGUNTEN EN FEBRERO



Además, ha dicho a quienes piden cuentas por esta cuestión que Calvo estará a su disposición para responder a sus preguntas en las sesiones ordinarias que arrancan en febrero.



De su lado, El PP ha confirmado su rechazo a una solicitud que ni es urgente ni está justificada porque Juan Carlos I tiene un estatus con el que ya cuentan otros expresidentes y ex jefes del Estado en otros países de nuestro entorno por un legado que, según el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, "merece un reconocimiento".



Dicho esto, ha recalcado a los proponentes que el rey emérito "no ha huido de España" sino que ha decidido residir fuera aunque a disposición de la Justicia, a diferencia de lo que ocurre con el expresidente catalán Carles Puigdemont.



En esta misma línea, José María Sánchez García, de Vox, ha tachado de "desfachatez" que los "especialistas en golpismo", en referencia a ERC, y el partido "sucesor de un grupo terrorista", en alusión a Bildu, realicen una petición que, en su opinión, es un "insulto" al Congreso, además de "anticonstitucional", y les ha remarcado que Juan Carlos I no es "fugado" sino una persona a la que el Gobierno le ha "impuesto" su salida de España.



DEPLORABLE UTILIZAR AL REY



El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que "la rendición de cuentas es fundamental" pero que su formación no va a ser "cómplice" de una estrategia que, a su juicio, sólo busca "perjudicar" a la Corona. "Es deplorable utilizar al Rey emérito para intentar cargarse la figura de Felipe VI", ha denunciado.



Desde UPN, Carlos García Adanero, ha recriminado a ERC y Bildu que primero aprueben los Presupuestos del Gobierno y luego pregunten en qué se gasta ese dinero. Además, ha señalado que es "normal" que quien ha sido jefe del Estado pueda pagar su seguridad con cargo a las cuentas públicas.



La única de las intervinientes que sí ha verbalizado su apoyo a la petición de ERC y Bildu ha sido la diputada de la CUP, Mireia Vehí, quien ha denunciado que la "Monarquía es un pozo sin fondo y una ruina" y ha cargado contra el PSOE por "impedir sistemáticamente" que se pueda hablar de ello en el Congreso y por "acompañar al Rey emérito" en su "fuga" el país.