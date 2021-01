Empleados de Google en todo el mundo forman una alianza sindical global

Históricamente, las grandes empresas tecnológicas del área de la Bahía de San Francisco se han alimentado de empleados altamente cualificados y con salarios superiores o muy superiores a la media nacional, algo que no ha favorecido la aparición de sindicatos. EFE/EPA/BORIS ROESSLER/Archivo

San Francisco (EEUU), 25 ene (EFE).- Organizaciones sindicales de trabajadores de Alphabet, la empresa matriz de Google, en diez países distintos anunciaron este lunes la creación de una alianza internacional para desarrollar una estrategia común y apoyarse las unas a las otras en sus negociaciones con la empresa.

Bajo el nombre "Alpha Global" se han unido sindicatos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, Alemania y Suecia, entre otros, lo que constituye un movimiento nada habitual en el sector de las grandes multinacionales tecnológicas, en que la organización sindical ha sido tradicionalmente escasa.

La iniciativa cuenta con el apoyo organizativo de UNI Global Union, una federación sindical internacional con sede en Suiza especializada en el sector servicios y que representa en total a 20 millones de trabajadores en el mundo, incluyendo a algunos de Amazon.

La formación de la alianza ocurre pocas semanas después de que el pasado 4 de enero se anunciase la creación del Sindicato de Trabajadores de Alphabet en EE.UU., que ya cuenta con más de 700 afiliados, y que resultó significativo por la rareza de este tipo de organizaciones en Silicon Valley.

Históricamente, las grandes empresas tecnológicas del área de la Bahía de San Francisco se han alimentado de empleados altamente cualificados y con salarios superiores o muy superiores a la media nacional, algo que no ha favorecido la aparición de sindicatos.

La peculiaridad del sector también explica que, cuando se crean, estas organizaciones tienen prioridades muchas veces alejadas de las de los sindicatos tradicionales como la de negociar convenios y mejoras salariales y se centran más en potenciar el activismo dentro de la empresa en cuestiones como la igualdad racial o de género, la defensa del medio ambiente, etc.

El Sindicato de Trabajadores de Alphabet, por ejemplo, se define a sí mismo como un "sindicato de minorías".

Así, uno de los objetivos de la nueva alianza de empleados de Alphabet, según el comunicado emitido por la organización, es "crear organizaciones locales que reflejen los valores e intereses de los trabajadores" y "trabajar juntos" para "cambiar la compañía y que mantenga su compromiso de no ser perversa".