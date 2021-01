El 86 % de los chilenos cree que se gobierna "para unos pocos"

Al porcentaje de chilenos (86 %) que opina que sólo se gobierna "para unos pocos", se suma que la mayor parte de los ciudadanos no cree que el Gobierno sea la institución con más poder. EFE/Danny Alveal/Archivo

Santiago de Chile, 25 ene (EFE).- El 86 % de los chilenos cree que se gobierna sólo "para unos pocos", un porcentaje que ha crecido en doce puntos desde 2018, antes de que estallara la mayor crisis social en décadas, apuntó este lunes un estudio difundido por la encuestadora Latinobarómetro.

El informe, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apuntó a esta percepción como una de las cuatro causas del estallido social de octubre de 2019, junto a una creciente disposición a protestar, una injusta distribución de ingresos y una mayor intolerancia a la desigualdad.

"No es de extrañar que hayamos vivido un estallido social. La autoridad está enormemente desmejorada, sin peso. Esto no fue un fenómeno nuevo, se estaba calentando y finalmente explotó la olla", afirmó Marta Lagos, directora de la encuestadora, que mide la opinión pública sobre temas clave en América Latina.

Al porcentaje de chilenos que opina que sólo se gobierna "para unos pocos", agregó Lagos, se suma que la mayor parte de los ciudadanos no cree que el Gobierno sea la institución con más poder.

Según la organización, el 48 % de los encuestados señaló que las grandes empresas son las que tienen más fuerza, frente a un 44 % que votó por el Gobierno y un 39 % por los empresarios.

CAÍDA DEL AUTORITARISMO

Además, el estudio destacó una caída del apoyo al autoritarismo, que en 2018 había alcanzado un máximo del 23 % y en los últimos dos años cayó 11 puntos porcentuales, alcanzando el 12 %.

"Esto es muy relevante ya que llevábamos desde 2013 con un apoyo creciente al autoritarismo en detrimento del respaldo a la democracia", apuntó la representante de PNUD en Chile, Claudia Mujica.

En paralelo, el apoyo a la democracia en Chile aumentó desde un 54 % en 2016 a un 61 % en 2020 y, según el informe, "los chilenos quieren mejor y más democracia" y "saben muy bien el estado decrépito en que se encuentran muchas instituciones".

Para Lagos, una hipótesis sobre la pérdida del apoyo al autoritarismo se debe a que la crisis social y la represión ejercida por Carabineros en las manifestaciones evocó en muchos chilenos el "recuerdo de la dictadura de Augusto Pinochet" y los acercó a la idea de democracia.

Chile vivió entre 2019 y 2020 la mayor ola de protestas en tres décadas, que comenzaron como una queja contra el alza en el precio del tiquete de metro y se convirtieron en un clamor popular contra el Gobierno y en favor de un modelo socioeconómico más justo.

Las revueltas causaron más de una treintena de muertos, miles de heridos y graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, y tal y como ratifica el informe, la confianza en las instituciones públicas se desmoronó, siendo los partidos políticos (7 %) y el Parlamento (13 %) las dos que menos respaldo tienen, seguidas por el Poder Judicial y el presidente, ambas con un 16 %.

"Ahora será clave el rol de las instituciones en el curso constituyente que vive Chile y su capacidad de proveer canales para articular la diversidad de demandas ciudadanas", concluyó Mujica.

El pasado 25 de octubre, Chile aprobó por casi un 80 % de los votos redactar una nueva Constitución, un proceso que podría alargarse hasta 2022 y que tiene su próxima cita en abril, con las elecciones constituyentes.