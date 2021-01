EEUU.- Varios senadores republicanos descartan votar a favor del "estúpido" 'impeachment' contra Trump

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



A la espera de que el Senado de Estados Unidos vote en un par de semanas a favor de realizar un juicio político contra el expresidente Donald Trump, algunos integrantes republicanos de la cámara han descartado su voto en ese sentido, llegando incluso a calificar dicho 'impeachment' de "estúpido".



Así se ha referido al posible juicio político contra Trump el senador por Florida, Marco Rubio, quien ha considerado que sería un acto de "arrogancia" contra los votantes juzgar al expresidente para que no pueda presentarse a las presidenciales de 2024.



"Bueno, en primer lugar, creo que el juicio es estúpido", ha sido contundente Rubio durante un diálogo para la cadena Fox. "Creo que es contraproducente. Ya tenemos un incendio en llamas en este país, y se está usando un montón de gasolina para verterla sobre el fuego".



"Creo que es una declaración arrogante. ¿Quiénes somos para decirles a los votantes a quién pueden votar en el futuro?", se ha preguntado Rubio, quien si bien cree que Trump "es algo responsable de lo que sucedió" durante el ataque al Capitolio, celebrar un juicio político no sería la mejor forma de resolver este asunto.



"En la primera oportunidad que tenga de votar para poner fin a este juicio, lo haré, porque creo que es malo para Estados Unidos. Si se quiere que la gente rinda cuentas, hay otras formas de hacerlo, especialmente para un presidente", ha defendido.



Rubio ha argumentado que una acción de estas características "dificultará que se hagan cosas importantes, y simplemente continuará alimentando las divisiones que han paralizado al país" y lo "han convertido en uno de gente que se odia".



Menos explícito, pero con palabras en ese mismo sentido, también se ha mostrado el senador por Dakota del Sur, Mike Rounds, durante una entrevista para la NBC, en donde ha deslizado que celebrar un juicio político contra un expresidente no solo es "una cuestión discutible", sino que además puede entorpecer otras tareas más urgentes del Senado, como confirmar el próximo gabinete del presidente Biden.



Entre los senadores que tampoco parecen estar dispuestos a dar su voto para enjuiciar a Trump está el del republicano por Kentucky Rand Paul, quien en las últimas horas ha continuado esparciendo las teorías de fraude electoral en los medios de comunicación.



A finales de la semana pasada, republicanos y demócratas alcanzaron un acuerdo para que el juicio en el Senado comenzará el próximo 8 de febrero, después de que los primeros solicitaran más tiempo para permitir al equipo legal de Trump preparar su defensa.



La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado 13 de enero iniciar un 'impeachment' contra Donald Trump, en una votación en la que hasta diez republicanos apoyaron la propuesta de los demócratas.



Sin embargo, la escasa mayoría de la que dispone el Partido Demócrata en el Senado, sólo puede alcanzarse con el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris, les obliga a contar con al menos el apoyo de 17 senadores republicanos para que la iniciativa del 'impeachment' pueda salir adelante.



Una vez fuera de la Casa Blanca, Trump, a quien se le acusa de instigar las revueltas y el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, se enfrenta a la posibilidad de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, cuando se especula acerca de su posible candidatura para las presidenciales de 2024.



En caso de que salga adelante, Trump se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos procesos de este tipo después de que en febrero de 2020 fuera absuelto tras ser acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.