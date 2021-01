EEUU.- El Departamento de Justicia investigará si un grupo de altos cargos trató de anular la victoria de Biden

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Horowitz, ha anunciado este lunes que abrirá una investigación sobre una presunta implicación por parte de altos cargos de la Administración del expresidente Trump en un supuesto "intento indebido" de anular la victoria del actual presidente, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre.



El anuncio se ha producido poco después de que varios medios estadounidenses informaran de que el magnate neoyorquino habría tratado de utilizar al Departamento de Justicia para obstaculizar la ratificación de la victoria de Biden, una idea que implicaba, presuntamente, el cese del entonces fiscal general interino, Jeffery Rosen, tal y como ha informado la cadena CNN.



Con este movimiento, señala el diario 'The Wall Street Journal', Trump tenía previsto sacar adelante sus acusaciones de fraude electoral contra Biden y el Partido Demócrata. Así, su intención era lograr que el Departamento pidiera al Supremo que "invalidara" su victoria.



Según 'The New York Times', Jeffrey Clark, abogado del Departamento, habría tratado de convencer a Trump a principios de enero para despedir a Rosen y tratar de anular los resultados electorales del estado de Georgia.



Clark se habría reunido con Rosen, al que aseguró que la idea de Trump era sustituirle en el cargo. Sin embargo, Rosen pidió reunirse directamente con el presidente para abordar el asunto.



Tras conocer la noticia, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, ha instado a Horowitz a abrir una pesquisa al respecto, si bien ha matizado que es "inconcebible que un alto cargo del Departamento de Justicia haya conspirado para subvertir la voluntad del pueblo".