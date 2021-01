EEUU.- Biden planea restablecer las restricciones por el coronavirus a los viajes desde Reino Unido y Europa

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea restablecer las restricciones y las limitaciones por la crisis del coronavirus al tráfico aéreo, afectando a aquellos ciudadanos no estadounidenses que procedan de Reino Unido, Irlanda, Europa y Brasil.



Además de los pasajeros que llegan del espacio Schengen, Washington prevé imponer restricciones adicionales para aquellos que procedan también de Sudáfrica, debido a una de las últimas variantes del coronavirus surgida en ese país, han adelantado cadena como la NBC o CNN.



En el caso de las personas que dispongan de pasaporte estadounidense, éstas deberán mostrar una prueba de coronavirus negativa realizada en un plazo que no supere las 72 horas.



El anuncio, previsto para este lunes, se produce poco después de que el anterior inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, decidiera en sus últimos días como presidente levantar estas restricciones, amparándose en una decisión tomada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los cuales acordaran que sería suficiente con que los pasajeros internacionales presentaran una prueba negativa de coronavirus a su entrada al país.



Poco tardaron en responder desde la nueva Administración demócrata, por entonces en vísperas de asumir el cargo. La que es ahora la jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, descartó que Biden continuará con ese plan, puesto que "no es el momento", después del "empeoramiento de la pandemia y el surgimiento de variantes más contagiosas en todo el mundo".



Una de las primeras medidas que adoptó Trump tras el estallido de la pandemia fue cancelar la llegada de vuelos internacionales, en un primer momento desde China, país al que ha culpado en numerosas ocasiones de la crisis sanitaria global.



Después de China, y también en marzo, fueron los países europeos e Irán los siguientes en sufrir las restricciones. Los viajes desde Brasil se restringieron por primera vez en mayo, después de que el país sudamericano comenzara a registrar cifras que le han situado a día de hoy como el segundo con mayor número de fallecidos y el tercero en casos acumulados.



Estados Unidos ha superado este domingo los 25 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y acumula 417.538 víctimas mortales, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.



En las últimas 24 horas se han sumado 35.113 nuevos contagios y 486 muertes, cifras que apuntan a una contención de la tercera ola, la más grave hasta el momento.