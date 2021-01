Criba para cuartos con estreno del VAR

Celebración del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey en la sede de la RFEF. EFE/RFEF/ Pedro Gonzalez

Madrid, 25 ene (EFE).- La Copa del Rey vuelve esta semana para hacer una nueva criba en octavos de final, desde ahora con la utilización del VAR, pero aún a partido único y con los dos supervivientes de Segunda B, Alcoyano y Navalcarnero, dispuestos a dar otro golpe.

Su rivales serán Athletic y Granada, dos de los once equipos de Primera que han aguantado el tirón de una competición que en su segunda ronda despidió a Atlético de Madrid (ante Cornellá), Celta (Ibiza-Eivissa), Getafe (frente a Córdoba) y Huesca (ante Alcoyano) y en dieciseisavos a Real Madrid, Eibar, Alavés y Cádiz.

Alcoyano-Athletic y Navalcarnero-Granada serán los últimos choques que se jueguen en esta fase, el próximo jueves día 28, a los que los de Alicante llegan después asestar un duro golpe al Real Madrid (2-1) y los madrileños tras deshacerse del Eibar (3-1).

El equipo de Alcoy dio la campanada en la prórroga ante los blancos y ahora espera al recién coronado campeón de la Supercopa, que aún debe disputar hoy compromiso de Liga contra el Getafe y que pasó a octavos con una trabajada victoria sobre el Ibiza (2-1).

El Navalcarnero, tras ganar a Badajoz y Las Palmas, eliminó en dieciseisavos al Eibar, el equipo que en la ronda previa necesitó de prórroga para superar a Las Rozas, justo el rival que fin de semana endosó en la Liga un 3-1 al once de Luis Ayllón.

El Granada llegará a Navalcarnero tras su derrota liguera el fin de semana ante Osasuna (3-1) y después de haber echado de la Copa a Cultural Leonesa y Málaga.

Sevilla y Valencia resolverán una de las eliminatorias estrella, tras la victoria in extremis de los primeros sobre el Leganés (0-1)y de los segundos con más claridad sobre el Alcorcón (0-2) en la fase anterior, pero con trayectorias diferentes en sus últimos compromisos de liga.

El triplete del marroquí En Nesyri supuso la undécima victoria para los de Julen Lopetegui y el 3-1 de anoche en el Metropolitano para el Atlético la octava derrota del equipo de Javi Gracia, que ha ganado dos de las tres últimas veces que ha visitado al Sevilla.

El Barcelona volverá a Vallecas para jugar la Copa del Rey por segunda vez, tras la lejana visita en cuartos de la temporada 198-81, solventada con éxito para el cuadro azulgrana, después de los apuros sufridos ante el Cornellá (0-2) la ronda anterior, en la que los rayistas eliminaron al Elche (2-0).

Será el miércoles, igual que el Sevilla-Valencia y el Almería-Osasuna, un duelo en el que los andaluces entraron después del 5-0 sobre el Alavés y los navarros tras deshacerse del Espanyol (0-2).

Las primeras incógnitas para los equipos que entrarán el próximo viernes en el sorteo de octavos se desvelarán mañana con los partidos Valladolid-Levante, Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad.

El primero repetirá el duelo que ambos equipos jugaron hace tres días en Liga (2-2), pero en Pucela, después de que los valencianos se deshicieran en octavos del Fuenlabrada por penaltis (1-1/2-4) y de que los castellanos necesitaran la prórroga para dejar fuera al Peña Deportiva (1-4).

Valladolid y Levante solo se han encontrado una vez en la Copa, en la temporada 1993-94, cuando los valencianos jugaban en Segunda B y quedaron eliminados.

El Girona superó con solvencia al Cádiz (2-0) pera entrar en octavos y espera al Villarreal, que hasta el minuto 90 no pudo doblegar al Tenerife (0-1). Este fin de semana en Liga, los de Castellón no pasaron del empate (0-0) este fin de semana en el campo del colista y el Girona derrotó al líder de Segunda, Espanyol (1-0).

El Betis y la Real Sociedad también repetirán en la Copa su reciente choque de liga saldado con empate a 2, después de que los béticos remontaran un 2-0.

Lo harán ahora en el Benito Villamarín, tras haber superado a Sporting y Córdoba sin dificultades y por idéntico marcador (0-2) en la ronda previa y con los donostiarras pendientes de medirse al Athletic en la final de la temporada pasada todavía. E