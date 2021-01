Coronavirus.- Hong Kong levante el bloqueo impuesto sobre uno de los nuevos focos de coronavirus de la ciudad

El Ministerio de Salud informa de otros 124 casos de coronavirus, siete de ellos importados



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Hong Kong han decidido este lunes levantar uno de los bloqueos a los que habían sometido a un distrito del barrio de Kowloon, una de las zonas más densamente pobladas de la antigua colonia británica, después de detectar una decena de casos tras realizar más de 7.000 pruebas



El bloqueo este distrito ha durado apenas dos días, pero ha sido suficiente, ha dicho la secretaria de Alimentos y Salud, Sophia Chan, para detectar los casos de coronavirus y poder aislarlos. Hong Kong ha señalado que en lo que va de 2021 se han contabilizado 162 casos sólo en este área.



"Si existe tal necesidad, obviamente no descartamos la posibilidad de una operación futura como esta", ha dicho Chan, quien no considera que una medida como esta haya supuesto "una carga pesada" para las economías de los afectados, o una "una pérdida de dinero público".



"Esta operación era necesaria", ha reclacado Chan, según cuenta el diario 'South China Morning Post. Esta última decena de casos no están incluidos en los 76 que se han diagnosticado en las últimas 24 horas, que suman al global hasta alcanzar los 10.085 positivos confirmados, con 9.034 recuperados y 169 fallecidos.



Mientras tanto, el Ministerio de Salud de China ha registrado este viernes otros 124 casos de coronavirus, de los cuales 117 son de transmisión comunitaria y sólo siete llegados desde el extranjero.



Las autoridades sanitarias del país asiático han precisado que de esos 117 casos locales, la provincia de Jilin ha diagnosticado 67 y la de Heilongjiang, 35; mientras que otros 11 se han detectado en Hebei, otros tres en Pekín, y uno más en Shanghái.



Desde diciembre de 2020, se han detectado "grupos epidémicos" en Pekín, y en las provincias de Sichuan, Liaoning, Hebei y Heilongjiang. Las autoridades sanitarias han confirmado un total de 89.115 casos acumulados y 4.635 fallecidos.



Hasta ahora, China ha registrado 4.611 casos importados de COVID-19 --4.323 recuperados--. De los últimos siete casos llegados del extranjero, dos son de la provincia de Tianjin, los mismos que en Shanghái y Cantón, además de uno en Fujian.



La cifra total de recuperados asciende a 82.630, después de los 75 del último día, aunque hay todavía 1.850 casos bajo observación médica, incluidos 109 en estado grave.