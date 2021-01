Coronavirus.- Guatemala recibirá el primer lote de la vacuna contra la COVID-19 la última semana de febrero

16/04/2020 El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, con mascarilla por el coronavirus POLITICA CENTROAMÉRICA GUATEMALA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE GUATEMALA



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, ha confirmado que la llegada de la vacuna contra la COVID-19 al país se ha retrasado y la nación centroamericana recibirá el primer lote del fármaco la última semana de febrero.



En concreto, la llegada de la vacuna, enmarcada en la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se esperaba para la primera quincena de febrero. Flores ha detallado que la cantidad de dosis no será grande, pero sí "suficiente" para proteger al personal de salud guatemalteco en primera línea.



En cuanto al plan de vacunación del país latinoamericano, Flores ha precisado que "está casi terminado". En una entrevista televisada, recogida por el diario 'Prensa Libre', ha explicado que la estrategia guatemalteca consta de cuatro fases. La primera de ellas, que se divide en subgrupos, incluye a todo el personal sanitario que se encuentra en contacto con personas contagiadas.



Por último, Flores ha pedido a la población que no se deje "engañar" con vacunas promocionadas en redes sociales, ya que hasta ahora los fabricantes no comercializan las dosis con empresas privadas y únicamente negocian de forma directa con los gobiernos.



Hasta el momento, las autoridades sanitarias guatemaltecas han confirmado más de 154.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas más de 5.400 víctimas mortales debido a la enfermedad.