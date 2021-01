Conte, a un paso de dimitir para crear un nuevo Gobierno , según la prensa

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte. EFE/EPA/ROBERTO MONALDO / Archivo

Roma, 25 ene (EFE).- El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, está pensando en dimitir en las próximas horas para posteriormente negociar una nueva mayoría, que incluiría Italia Viva de Matteo Renzi y otras fuerzas centristas, según adelantó hoy la prensa.

Los diarios italianos aseguran que esta es la única solución ante el callejón sin salida en el que se encuentra Conte, que no ha conseguido los apoyos necesarios y ante el riesgo de caer el próximo miércoles en el Senado ante la votación sobre la gestión del titular de Justicia, Alfonso Bonafede, miembro del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

"Mi objetivo es un acuerdo que le dé al Gobierno una perspectiva política clara hasta el final de la legislatura", son las palabras de Conte que recoge hoy el diario "La Repubblica".

El primer ministro tiene intención de acudir hoy o mañana a presentar su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella, quien convocará unas consultas rápidas y volverá a encargar a Conte formar un Ejecutivo.

Para "Corriere della Sera" es como un "Gobierno de salvación nacional", pero en realidad es un "Conte ter" (Conte tres), basado en una amplia mayoría con apoyos del área moderada de centroderecha y también del partido de Renzi.

Y es que en el Senado, donde Conte consiguió la pasada semana una mayoría simple para poder continuar gobernando tras la marcha de Italia Viva de la coalición, no contaría este miércoles con el voto de algunos senadores que ya han anunciado su desaprobación a la gestión de Bonafede al igual que todos los 18 de Italia Viva.

El ministro de Justicia ha sido muy cuestionado por su reforma de la prescripción de los procesos, por el estado de las prisiones o por la excarcelación de mafiosos al inicio de la pandemia. Por otra parte, no está claro, el éxito de un "Conte ter" ya que el Movimiento 5 Estrellas se opone a que Renzi vuelva a entrar en la mayoría.

El líder del M5S y ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, afirmó: "Entre Conte y Renzi, elijamos a Conte".

Mientras que en este escenario Forza Italia de Silvio Berlusconi adelantó que estaría dispuesto a entrar en un Gobierno institucional.

Los medios de comunicación lo denominan Ejecutivo "Ursula", ya que se trataría de un Gobierno apoyado por los partidos que votaron a favor de la presidenta de la comisión europea, Ursula Von der Leyen, en el Parlamento Europeo: el Partido Demócrata, el M5S y el PPE del que Forza Italia es miembro.

Una alianza que en el Senado podría contar con una amplia mayoría, unos 220 votos.