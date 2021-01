Ciencia.-Las mujeres, determinantes en el vínculo entre perros y humanos

25/01/2021 Las mujeres fueron determinantes para el vínculo ancestral entre humanos y perros POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PXHERE



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Varios factores pueden haber jugado un papel en la construcción de la relación mutuamente beneficiosa entre humanos y perros, incluida la temperatura, la caza y, sorprendentemente, el género.



"Descubrimos que las relaciones de los perros con las mujeres podrían haber tenido un mayor impacto en el vínculo perro-humano que las relaciones con los hombres", dijo Jaime Chambers, doctorando en antropología de la Universidad de Washington State, primer autor de un análisis transcultural sobre este particular publicado en el Journal of Ethnobiology.



"Los humanos eran más propensos a considerar a los perros como un tipo de persona si los perros tenían una relación especial con las mujeres. Era más probable que se los incluyera en la vida familiar, se los tratara como sujetos de afecto y, en general, la gente los apreciaba más".



Si bien los perros son el animal domesticado más antiguo y más extendido, muy pocos estudios antropológicos se han centrado directamente en la relación humana con los caninos. Sin embargo, cuando los investigadores de WSU buscaron en la extensa colección de documentos etnográficos en la base de datos Human Relations Area Files, encontraron miles de menciones de perros.



En última instancia, localizaron datos de más de 844 etnógrafos que escribieron sobre 144 sociedades tradicionales de nivel de subsistencia de todo el mundo. Observar estas culturas puede proporcionar una idea de cómo se desarrolló la relación perro-humano, dijo Chambers.



"Nuestra sociedad moderna es como un destello en la línea de tiempo de la historia humana", dijo en un comunicado. "La verdad es que las relaciones entre humanos y perros no se han visto como en las sociedades industrializadas occidentales durante la mayor parte de la historia de la humanidad, y observar las sociedades tradicionales puede ofrecer una visión más amplia".



Los investigadores observaron casos específicos que mostraban la utilidad o utilidad de los perros para los humanos, y la utilidad de los humanos para los perros, así como la "personalidad" de los perros, cuando los caninos eran tratados como personas, como cuando se les daba nombres, se les permitía dormir las mismas camas o se lloraba cuando morían.



Surgió un patrón que mostró que cuando las mujeres estaban más involucradas con los perros, la utilidad de los humanos hacia los perros aumentaba, al igual que la personalidad de los perros.



Otra tendencia prevalente involucró el medio ambiente: cuanto más cálido era el clima general, los perros tendían a ser menos útiles para los humanos.



"En relación con los humanos, los perros realmente no son particularmente eficientes desde el punto de vista energético", dijo Robert Quinlan, profesor de antropología de WSU y autor correspondiente del artículo. "Su temperatura corporal es más alta que la de los humanos, y solo un poco de ejercicio puede hacer que se sobrecalienten en un día caluroso. Vimos esta tendencia de que tenían menos utilidad para los humanos en ambientes más cálidos".



Quinlan señaló que había algunas excepciones a esto con algunas culturas amantes de los perros en los trópicos, pero era una tendencia bastante consistente.



La caza también pareció fortalecer la conexión perro-humano. En las culturas que cazaban con perros, sus compañeros humanos los valoraban más: era más alta su consideración en las medidas de la utilidad de los perros para los humanos y para la personalidad. Sin embargo, esos valores disminuyeron cuando aumentó la producción de alimentos, ya sea sembrando cultivos o criando ganado. Este hallazgo parecía ir en contra de la percepción común de que los perros pastores trabajan en conjunto con los humanos, pero Quinlan señaló que en muchas culturas, los perros pastores a menudo trabajan solos, mientras que la caza requiere una cooperación más intensa.



Este estudio agrega evidencia a la teoría evolutiva de que los perros y los humanos se eligieron entre sí, en lugar de la teoría más antigua de que los humanos buscaban intencionalmente cachorros de lobo para criarlos por su cuenta. De cualquier manera, ha habido claros beneficios para los perros, dijo Chambers.



"Los perros están en todas partes donde están los humanos", dijo. "Si pensamos que los perros tienen éxito como especie si hay muchos, entonces han podido prosperar. Se han unido a nosotros y nos han seguido por todo el mundo. Ha sido una relación muy exitosa".