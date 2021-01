Ciencia.-La pérdida de hielo global se incrementa a una tasa sin precedente

25/01/2021 Un arroyo atraviesa la capa de hielo de Groenlandia. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA IAN JOUGHIN



La velocidad a la que el hielo está desapareciendo en todo el planeta se está acelerando, según una investigación pionera que utilizó datos de satélite.



Y los hallazgos también revelan que la Tierra perdió 28 billones de toneladas de hielo entre 1994 y 2017, lo que equivale a una capa de hielo de 100 metros de espesor que cubre todo el Reino Unido.



El estudio, dirigido por la Universidad de Leeds, descubrió que la tasa de pérdida de hielo de la Tierra ha aumentado notablemente en las últimas tres décadas, de 0,8 billones de toneladas por año en la década de 1990 a 1,3 billones de toneladas por año en 2017.



El deshielo en todo el mundo eleva el nivel del mar, aumenta el riesgo de inundaciones en las comunidades costeras y amenaza con destruir los hábitats naturales de los que depende la vida silvestre.



Los hallazgos del equipo de investigación, que incluye a la Universidad de Edimburgo, la University College London y los especialistas en ciencia de datos Earthwave, se publican en la revista The Cryosphere de la Unión Europea de Geociencias.



La investigación, financiada por el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural del Reino Unido, muestra que, en general, ha habido un aumento del 65% en la tasa de pérdida de hielo durante la encuesta de 23 años. Esto se ha debido principalmente a un fuerte aumento de las pérdidas de las capas de hielo polar en la Antártida y Groenlandia.



El autor principal, el doctor Thomas Slater, investigador del Centro de Observación y Modelado Polar de Leeds, dijo en un comunicado: "Aunque todas las regiones que estudiamos perdieron hielo, las pérdidas de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia son las que más se han acelerado.



"Las capas de hielo están siguiendo ahora los peores escenarios de calentamiento climático establecidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. El aumento del nivel del mar en esta escala tendrá impactos muy graves en las comunidades costeras este siglo".



El doctor Slater dijo que el estudio fue el primero de su tipo en examinar todo el hielo que está desapareciendo en la Tierra, utilizando observaciones satelitales.



Añadió: "Durante las últimas tres décadas ha habido un gran esfuerzo internacional para comprender qué está sucediendo con los componentes individuales del sistema de hielo de la Tierra, revolucionado por satélites que nos permiten monitorear rutinariamente las vastas e inhóspitas regiones donde se puede encontrar hielo.



"Nuestro estudio es el primero en combinar estos esfuerzos y observar todo el hielo que se está perdiendo en todo el planeta".



El aumento de la pérdida de hielo ha sido provocado por el calentamiento de la atmósfera y los océanos, que se han calentado 0,26 ° C y 0,12 ° C por década desde 1980, respectivamente. La mayor parte de la pérdida de hielo se debió al derretimiento atmosférico (68%), y las pérdidas restantes (32%) se debieron al derretimiento oceánico.



El estudio cubre 215.000 glaciares de montaña repartidos por todo el planeta, las capas de hielo polar en Groenlandia y la Antártida, las plataformas de hielo que flotan alrededor de la Antártida y el hielo marino a la deriva en los océanos Ártico y Austral.



El aumento de las temperaturas atmosféricas ha sido el principal impulsor de la disminución del hielo marino del Ártico y los glaciares de montaña en todo el mundo, mientras que el aumento de la temperatura del océano ha aumentado el derretimiento de la capa de hielo de la Antártida. Para la capa de hielo de Groenlandia y las plataformas de hielo de la Antártida, las pérdidas de hielo se han desencadenado por una combinación del aumento de las temperaturas del océano y la atmósfera.



Durante el período de la encuesta, todas las categorías perdieron hielo, pero las mayores pérdidas fueron el hielo del Mar Ártico (7,6 billones de toneladas) y las plataformas de hielo de la Antártida (6,5 billones de toneladas), que flotan en los océanos polares.



La doctora Isobel Lawrence, investigadora del Centro de Observación y Modelado Polar de Leeds, dijo: "La pérdida de hielo marino no contribuye directamente al aumento del nivel del mar, pero tiene una influencia indirecta. Una de las funciones clave del hielo marino del Ártico es reflejar la radiación solar de regreso al espacio, lo que ayuda a mantener fresco el Ártico.



"A medida que el hielo marino se contrae, los océanos y la atmósfera absorben más energía solar, lo que hace que el Ártico se caliente más rápido que en cualquier otro lugar del planeta.



"Esto no solo está acelerando el derretimiento del hielo marino, sino que también está exacerbando el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo, lo que provoca un aumento del nivel del mar".



La mitad de todas las pérdidas se debieron al hielo en tierra, incluidos 6,1 billones de toneladas de los glaciares de montaña, 3,8 billones de toneladas de la capa de hielo de Groenlandia y 2,5 billones de toneladas de la capa de hielo de la Antártida. Estas pérdidas han elevado el nivel global del mar en 35 milímetros.



Se estima que por cada centímetro de aumento del nivel del mar, aproximadamente un millón de personas están en peligro de ser desplazadas de tierras bajas.



A pesar de almacenar solo el 1% del volumen total de hielo de la Tierra, los glaciares han contribuido a casi una cuarta parte de las pérdidas globales de hielo durante el período de estudio, y todas las regiones glaciares del mundo han perdido hielo.