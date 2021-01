Bruce Arians y Tom Brady no tienen más objetivo que ganar el Super Bowl LV

EFE/EPA/TANNEN MAURY

Green Bay (Wisconsin, EE.UU.), 24 ene (EFE).- El veterano entrenador en jefe Bruce Arians y el legendario mariscal de campo Tom Brady reconocieron después de haber alcanzado el pase al Super Bowl LV, tras vencer de visitantes por 26-31 a los Pacers de Green Bay en el partido de Campeonato de la Conferencia Naciona (NFC), que su único objetivo es llevarse el trofeo Vince Lombardi.

Ahora lo tienen todo a su favor, al menos en cuanto que el partido se jugará en su campo del Raymond James Stadium, de Tampa (Florida), menos al rival al que se van a enfrentar, que serán nada menos que los Kansas Chiefs, actuales campeones defensores del Super Bowl LIV, que ganaron por 38-24 a los Buffalo Bills en el campeonato de la Conferencia Americana (AFC).

De esta manera, los Buccaneers se convertirán en el primer equipo en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que jugará el Super Bowl en su propio estadio.

Algo que hizo resaltar el propio Brady cuando salía del Lambeau Stadium, de Green Bay, donde había ganado por primera vez como profesional y también superado al mariscal de campo Aaron Rodgers.

Brady se dirigió a su compañero de equipo el liniero Devin White con el grito de "¿adónde vamos? ¡Nos vamos a casa!".

Arians, que dijo que su equipo había vuelto a jugar un gran fútbol, pleno de sacrificio tanto en ataque como en defensa, reconoció que siempre pensó que podrían conseguirlo.

""Creo que cuando estaba sosteniendo el Trofeo Halas (NFC), estaba como, 'Oh, Dios mío. De hecho lo haremos'", dijo el entrenador Bruce Arians. "Podemos soñar con mirar al otro lado de la calle, donde está nuestro estadio, durante dos semanas y motivarnos para luchar aun más fuerte en el próximo partido".

Arians, de 68 años y 127 días, que se convertirá en el segundo entrenador de mayor edad detrás de Marv Levy en alcanzar un Super Bowl, dijo que el logro era mérito del gran trabajo de los jugadores.

Mientras que Brady, que será el jugador más veterano que compita en cualquier posición en un Super Bowl, disputará el décimo de su carrera profesional y buscará el séptimo título de campeón.

Ambos reiteraron que ahora más que nunca el objetivo final no será otro que conseguir el título de campeones de Super Bowl, que de alguna manera siempre fue el que tuvieron desde el inicio de la temporada, a pesar de todas las dificultades que enfrentaron con causa de la pandemia del coronavirus.

"Obviamente, nuestra meta era comenzar la temporada, pero llegar al Super Bowl no era nuestra meta", destacó Arians. "Nuestro objetivo era ganarlo".

Los Buccaneers no habían estado en la postemporada en 13 años ni habían ganado un juego de playoffs en casi dos décadas, cuando el reinado de Brady con los New England Patriots acababa de comenzar.

Sin embargo, Tampa Bay sorprendió a todos con su fichaje cuando dijo que dejaba a los Patriots y, ahora, recogen el fruto de esa decisión que para muchos era arriesgada y poco productiva al darle contrato garantizado por dos años y 55 millones de dólares.

"Ha sido un gran viaje hasta ahora", declaró Brady. "Pusimos el trabajo. Los muchachos simplemente aceptaron todo, realmente, cuando Arians llegó aquí el año pasado. Hubo muchas cosas geniales que estaban sucediendo, muchos jugadores jóvenes excelentes. Me motivaron, tome una decisión de trabajar todos los días con este grupo de profesionales", apuntó.

Muchos sintieron que podría decirse que era el mayor riesgo profesional de la carrera de Brady dejar a su entrenador de toda la vida, Bill Belichick, e irse a los Bucs.

Para empeorar las cosas, Brady no tuvo temporada baja para colaborar con Arians y el coordinador ofensivo Byron Leftwich y ninguna pretemporada para resolver los problemas en un nuevo sistema debido a la covid-19.

Los críticos señalaron sus luchas con la bola profunda. Temían que su relación con Arians ya se estuviera desmoronando.

"Estuvimos en 7-5 hace siete partidos, no nos sentimos muy bien. Sentimos que necesitábamos encontrar nuestro ritmo. Jugamos cuatro partidos en la recta final del último cuarto de la temporada, y luego de eso, fue todo un bono", comentó Brady, quien ingresó a la postemporada por primera vez como equipo visitante como comodín.

Sin embargo, Brady subrayó que "los compañeros lo lograron. Todos aceptaron el desafío ... Se necesita a todos, y todos juegan un papel. Estoy muy orgulloso de todo este equipo y tengo la suerte de ser parte de él", agregó.

Del duelo con el joven Patrick Mahomes, al que conoce muy bien de sus duelos en la Conferencia Americana (AFC), donde militaban los Patriots, dijo que será una historia diferencia a la de los Packers, y Aaron Rodgers.

De momento, Brady, incluyendo la victoria del domingo, su primera en los playoffs contra Rodgers y los Packers en el Lambeau Stadium, ha vencido a más mariscales de campo (27) y equipos (19) y ha ganado en más estadios (12) que cualquier otro pasador en la historia de los playoffs.