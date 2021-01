Brady lleva a los Buccaneers al Super Bowl LV y Mahomes a los Chiefs

Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady celebrates after defeating the Green Bay Packers in their NFL NFC Championship game at Lambeau Field in Green Bay, Wisconsin, USA, 24 January 2021. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Houston (EE.UU.), 24 ene (EFE).- Todo quedó definido en los partidos de final de conferencia, que dejaron a los Buccaneers de Tampa Bay, del legendario Tom Brady, y a los Chiefs de Kansas City, del joven Patrick Mahomes, como los dos equipos que protagonizarán, el próximo 7 de febrero, en el Super Bowl LV.

En Green Bay, Brady volvió a lucir con tres pases de anotación y dio a los Buccaneers el boleto al Super Bowl LV, al derrotar como visitantes 26-31 a los Packers de Green Bay, que eran los grandes favoritos al triunfo al tener la ventaja de campo.

Con la victoria Tampa Bay llevan a su casa el Super Bowl LV, y se convierte en el primer equipo que lo dispute en su campo, en el Raymond James Stadium, tras conseguir el título de la Conferencia Nacional (NFC).

Brady, de 43 años, que ya posee seis anillos de Super Bowl jugando para los Patriots de Nueva Inglaterra, se dirige a su décimo campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), esta vez con su nuevo equipo, y será el cuarto que lo consigue.

Los Buccaneers (14-5) obtuvieron su octava victoria consecutiva como visitantes, récord de la franquicia, y llegan al Super Bowl por primera vez desde su temporada de campeonato del 2002.

Al margen de la gran labor que realizaron ante el equipo de Green Bay, la victoria de los Buccaneers, en parte, se debió a una extraña decisión del entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, con poco más de dos minutos para el final y ocho puntos menos, cuando en la cuarta oportunidad eligió patear gol de campo. Tampa Bay luego agotó el reloj de los Packers (14-4) al no cederles el balón.

La decisión de LaFleur puede haber significado que Rodgers, de 37 años, no siga más con ellos la próxima temporada, y aunque no se retire, buscará, como hizo Brady otras franquicia, por primera en su carrera profesional.

Tampa Bay rompió la racha ganadora de siete partidos de Green Bay, que perdió en un partido de Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) por cuarta vez en las últimas siete temporadas.

Green Bay no ha llegado al Super Bowl desde su temporada de campeonato del 2010 cuando lo ganó en Dallas.

Brady completó 20 de 36 pases para 280 yardas, con tres pases de anotación y tres interceptaciones, pero la defensa de los Buccaneers hicieron una gran labor en la primera parte cuando anularon la producción de Rodgers y luego en la segunda aseguraron la victoria.

Mientras que Rodgers completó 33 de 48 para 346 yardas con tres touchdowns y una interceptación, pero cayó a 1-4 en partidos de campeonato de Conferencia como mariscal de campo titular.

Mientras que en Kansas City, la historia fue mu distinta con Mahomes, que lanzó tres pases de anotación y se ganó el derecho de ir a su segundo Super Bowl con apenas 25 años, después de que los Chiefs obtuvieran una victoria por 38-24 sobre los Bills de Buffalo en el juego del campeonato de la Conferencia Americana (AFC).

Mahomes, que llegó a los Chiefs gracias a la venta de los derechos de selección del número 10 del sorteo universitario de la NFL, en el 2017, que les hicieron los Bills, ha sido titular del equipo de Kansas City durante tres temporadas.

Apenas tiene una derrota en tiempo extra en el partido por el campeonato de la AFC y una victoria en el Super Bowl.

Precisamente, la única derrota que han sufrido los Chiefs en el campeonato de la AFC la tuvieron en el duelo ante Brady cuando estaba con los Patriots hace un par de temporadas.

Los Chiefs con esta victoria demostraron que cuando se proponen jugar al máximo de sus posibilidades, son actualmente el mejor equipo de la NFL y el mundo de las apuestas así lo recogen de cara al Super Bowl LV, donde llegan como favoritos al revalidar el título.

Chiefs viajan al Super Bowl con una victoria fácil, a pesar de que Mahomes dejó el partido de la ronda divisional contra los Cleveland Browns que le costó estar bajo los protocolos de conmoción cerebral.

Pero pudo salir de ellos para estar listo frente a los Bills y volvió a ser decisivo en la ofensiva imparable de los Chiefs, que solo pudo ser contenida por la defensa de los Bills en el primer cuarto (0-9).

Mahomes, que completó 29 de 38 pases para 325 yardas, tres touchdowns y ninguna interceptación, es uno de los 13 jugadores en la historia de la NFL con un premio Jugador Más Valioso (MVP) de temporada regular y un MVP de Super Bowl, que vuelve a luchar por el título de campeón.

Los Bills se quedaron cortos para alcanzar el partido de Super Bowl luego de que su mariscal de campo Josh Allen completó 28 de 48 pases para 287 yardas con dos pases de anotación y una interceptación, que lo dejaron perdedor en el duelo ante Mahomes.

Rubén Mantilla