Bertín Osborne se pronuncia sobre su separación: "No hay más cera de la que arde. No busquéis tres pies al gato"

Después de confesar, a través de su cuenta de Instagram, que no hay ningún tipo de desencuentro económico en su separación matrimonial, y dedicar unas preciosas palabras a Fabiola Martínez asegurando que no hay ninguna mujer como ella y que precisamente por eso se "corta la coleta" y no buscará de nuevo el amor, hemos podido hablar con Bertín Osborne. De nuevo en Sevilla, el presentador confiesa cómo se encuentra y aclara las informaciones que se han publicado en los últimos días.



- CHANCE: Bertín, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?



- BERTÍN: Pues mejor que vosotras que estaréis ahí aburridas.



- CH: Ha pasado unos días en Madrid con Fabiola y los niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?



- BERTÍN: Fenomenal, fenomenal, fenomenal. He venido a grabar, pero nada, estupendamente.



- CH: Los niños es lo importante, ¿cómo lo llevan? No se dan cuenta todavía de nada, ¿no?



- BERTÍN: No, Carlitos sí, perfectamente. Pero bueno, se lo está tomando muy bien porque ve normalidad y porque ven que estamos normal.



- CH: Fabiola ha hablado ante las especulaciones que ya sabes que se hacen estas noticias diciendo igual que usted también ha dicho que no hay nada de problemas económicos, que firmasteis la separación de bienes



- BERTÍN: Pero es que son chorradas. Mira, nuestra separación es lo que ves, lo que veis que hay, no hay nada más. Es muy aburrida porque no hay nada que no se haya dicho... Ahora ya están dando vueltas que si ha salido un tío que me sacó unas fotos por lo visto hace nueve años con una chica andando en Barcelona y claro, me tengo que descojonar de la risa porque claro, yo voy andando por la calle con quien me da la gana y, además, cuando voy a Barcelona, voy a trabajar. Por ejemplo, la compañía de discos el 80% son mujeres, en la agencia de comunicación tres cuartos de lo mismo, en el teatro... Hace nueve años que estábamos funcionando con las fundaciones porque acabamos de empezar con la nuestra y el 90% de las fundaciones las llevan mujeres. No es que hace nueve años me sacaran andando por la calle, es que me podrían haber sacado el mes pasado o dentro de quince días. ¿O es que yo no puedo ir andando por la calle con una señora? Es todo tan ridículo y, además, ¿vosotros pensáis que si yo estuviera liado con alguien iba a ir andando por la calle con ella? O sea, no me subestiméis. Este chaval o este pobre será un fotógrafo de por allí tieso que estará queriendo vender unas fotos que no se las compraron hace nueve años y quiere venderlas ahora* Es como de coña, es como la historia del círculo ese de la niña de Sevilla que he visto tres veces en mi vida y la pobre ya ha tenido que salir en televisión diciendo que era mentira. Joder, no hay mas cera que la que arde, de verdad, no perdáis más tiempo. No hay más cera de la que arde, no hay nada más.



- CH: Tú además has dejado claro que no vas a buscar a nadie más.



- BERTÍN: No tengo ningún interés.



- CH: Que te cortas la coleta, vaya.



- BERTÍN: No voy a encontrar a nadie como ella de manera que ya he decidido no buscar más.



- CH: Esta frase que ha dicho sí que es bonita, que el listón se lo pone alto y que no te vas a enamorar.



- BERTÍN: No, el listón no es que lo ponga alto, es que lo ha puesto tan alto que es imposible saltarlo y ya está. Yo estoy encantado escribiendo por primera vez en años un disco nuevo entero, estoy con mi programa de televisión y ahora empezaré otro. O sea, vale, no quiero hacer otra cosa. Que me dejen tranquilo, no hay nada más y nadie va a encontrar nada más porque no lo hay.



- CH: Fabiola comenta lo mismo que ahora vuestra preocupación en común son los niños.



- BERTÍN: Claro, hombre, que Carlitos esté feliz y Kike sí porque hablo con él por Facetime y voy a verle. Voy a verle esta semana también. Carlitos es el único al que hay que darle mucho cariño y sobre todo tranquilidad y estabilidad que es la que tienen y ya está. Yo voy allí y nos tratamos como amigos, es decir, todo está muy bien.



- CH: ¿Tus hijas que piensan de todo esto? ¿Cuál es la que más te apoya?



- BERTÍN: Bien, me han llamado todas que se venían aquí conmigo unos días y le he dicho no preocuparos, no pasa nada, veniros si queréis, pero que no es... Todo está bien, todo está normal y como decía en lo que escribía ayer el gato tiene cuatro patas, no tiene tres y ya está.