Avance del Nasdaq se enfría por resurgimiento de preocupaciones sobre estímulo

Por Shreyashi Sanyal y Devik Jain

25 ene (Reuters) - El índice Nasdaq de Wall Street retrocedía el lunes desde un máximo histórico por preocupaciones sobre el estímulo fiscal que contrarrestaban el optimismo por el comienzo de una semana llena de resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos.

* A las 1803 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 113,48 puntos, o un 0,37%, a 30.882,99 unidades; el índice S&P 500 cedía 3,61 puntos, o un 0,09%, a 3.837,86 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 14,05 puntos, o un 0,10%, a 13.555,61 unidades.

* Los inversores estaban atentos al Senado estadounidense, que busca aprobar legislación de alivio por el COVID-19 antes de que el juicio político contra el expresidente Donald Trump comience a principios de febrero.

* "La pregunta inmediata ahora es cuándo será aprobada la ayuda de estímulo y a cuánto ascenderá. Si los demócratas se toman un mes o algo así para sacar el estímulo, podría ser visto de forma negativa por los mercados", dijo Christopher Grisanti, de MAI Capital Management en Cleveland.

* El Nasdaq sufría para encontrar dirección, con alzas de ganadores de la época de quedarse en casa como Microsoft Corp, Facebook Inc y Apple Inc tras los positivos resultados de Netflix Inc la semana pasada.

* Los sectores del S&P 500 que albergan acciones de crecimiento de gran capitalización tocaron récords máximos más temprano en la sesión, incluidas las tecnológicas, las de consumo discrecional y los servicios de comunicaciones.

* Más temprano en el día, el laboratorio Merck & Co dijo que frenará el desarrollo de sus dos vacunas contra el COVID-19. Sus acciones perdían un 0,5%.

* Sectores recientemente ganadores como el financiero, el energético, el industrial y el de materiales lideraban los declives el lunes, mientras que otros defensivos como los servicios públicos, bienes de primera necesidad y bienes raíces eran de los pocos que avanzaban.

(Reporte adicional de Medha Singh; editado en español por Carlos Serrano)