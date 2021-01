Ángel Nieto hubiese cumplido hoy 74 años

28/02/2017 Ángel Nieto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Fue pionero del motociclismo español, ya que fue el primer piloto nacional en ganar una carrera del Campeonato del Mundo de Motociclismo, una leyenda que hoy está más viva que nunca en el recuerdo de todos los españoles. Hablamos de Ángel Nieto, quien obtuvo 90 victorias y 13 títulos de campeón del mundo. Su pérdida, en el verano del 2017, significó un duro revés para todos los seguidores del piloto que no entendían porqué la mala suerte de la vida y el destino quisieron que una persona tan carismática se fuera. Desde entonces, sus hijos y familiares han seguido llevando su nombre con honra en todos los lugares donde han asistido.



Hoy, Ángel Nieto hubiese cumplido 74 años y lo cierto es que su recuerdo sigue estando en la mente de muchos españoles, pero sobre todo en sus familiares, quienes tienen el mejor ejemplo de esfuerzo y de trabajo en la figura de este gran piloto.



Recordemos que el exdeportista estuvo varios días después de un accidente de tráfico en estado crítico por el que sufrió un edema cerebral. Tuvo que ser operado con mucha delicadeza ya que, después de ser ingresado, sufrió un empeoramiento por un aumento de la presión intracraneal.



Después de esta intervención quirúrgica y de no obtener los resultados que se esperaban, se temía lo peor y así fue, el gran mito del motociclismo fallecía el 3 de agosto del 2017 por la tarde. El piloto no pudo luchar más para salir de ese coma pero si pudo tener a toda la familia reunida en el hospital para darle el último adiós. Un duro golpe para toda su familia y seguidores que a día de hoy le siguen recordando con añoranza.