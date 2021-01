(AMP.)España.- Podemos y la oposición se unen para exigir que Illa comparezca en el Congreso antes de ser relevado

10/12/2020 El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se dirige a comparecer en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2020. Durante su comparecencia, Illa ha adelantado información referente a las vacunas contra la COVID-19. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El PSOE apela a la "cortesía parlamentaria" y pide dar tiempo a quien releve al ministro en Sanidad



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno, y los grupos parlamentarios de la oposición han unido sus voces en la Diputación Permanente del Congreso para reclamar este lunes que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparezca en la comisión correspondiente antes de dejar el cargo, un relevo que Moncloa tiene previsto acometer este mismo martes.



El Gobierno había pedido comparecer en enero para informar de la evolución del coronavirus e incluso en la Comisión de Sanidad manejaban la fecha de este jueves, 28 de enero. Ello habría permitido conjugar la comparecencia con el compromiso de Illa de cumplir con sus responsabilidad en el ministerio "hasta el último minuto", antes de empezar la campaña de las elecciones catalanas, que arranca a las cero horas del viernes.



Pero desde Moncloa se ha anunciado que Illa no llegará al jueves de ministro, sino que será relevado este martes y que el miércoles tomará posesión su sucesor o sucesora. De esa forma se centrara en exclusiva en su condición de candidato socialista a la Generalitat.



La comparecencia del titular de Sanidad había sido reclamada hace semanas tanto por el PP como por ERC y Bildu, y en la Diputación Permanente ha recabado el apoyo de los demás grupos de la oposición, pero también de la parte del Gobierno que representa Unidas Podemos.



MINISTRO A LA FUGA



La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha explicado que la situación es extraordinaria y por ello deben comparecer tanto Illa como el presidente Pedro Sánchez.



A su juicio, el ministro ha utilizado su cargo como "trampolín" para las elecciones catalanas, generando "caos" en una tarea fundamental en un "momento crítico" de la lucha contra el coronavirus: "Los españoles merecen que comparezca, y no que se dé a la fuga", ha remachado.



Para Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de de Vox, la falta de comparecencia de Illa es "una tomadura de pelo" y un "engaño a los españoles", aunque también ha recordado que esta polémica surge porque el Congreso aceptó una prórroga de seis meses del estado de alarma "con control parlamentario".



También Ciudadanos y Más País han apoyado la comparecencia de Illa, incluso el PNV, cuyo portavoz adjunto, Mikel Legarda, cree que la aprobación de la comparecencia, aunque el ministro haya dimitido, debe ser al menos "un reproche (del Congreso) por incumplimiento de lo pactado".



ES UN ERROR, DICE PODEMOS



Y no sólo la oposición ha exigido esas explicaciones, sino que también se ha sumado Unidas Podemos, que cuenta con un vicepresidente y cinco ministros en el Ejecutivo. Para el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, el anuncio de una última comparecencia del ministro era "una buena noticia" y, en cambio, les parece "un error que vaya a dimitir antes" de cumplir esa promesa.



Es más, el diputado de En Comú cree que "mucha gente puede pensar que el ministro ha actuado en su doble condición de ministro y candidato" y se ha preguntado que habría dicho Illa sobre celebrar ahora elecciones en Cataluña si no fuera el candidato del PSC. "Vamos a celebrar las elecciones en un contexto con las UCI al borde del colapso, y el ministro debería dar cuenta de estas dudas sobre su actuación como ministro y candidato", ha señalado.



"No nos vengan a lloriquear ahora sobre el ministro Illa, si son el mismo Gobierno y son corresponsables de lo que se hace", le ha replicado el portavoz de Vox.



Desde el PSOE se han limitado a pedir "cortesía parlamentaria" para posponer la comparecencia y dar tiempo a quien releve a Illa en el Gabinete, que en su opinión es la persona adecuada para atender las peticiones de explicaciones. Es más, ha llegado a solicitar a la oposición que retire esa comparecencia.



El socialista Guillermo Meijón ha recordado las numerosas comparecencias publicas de Illa durante estos meses de pandemia y ha dicho no entender que la oposición, después de haber estado pidiendo su dimisión tras ser designado candidato, en cambio ahora quieran que aguante para comparecer en el Congreso.