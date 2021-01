Amado por estudiantes, académicos y escritores por 450 años, pub de Oxford sucumbe a COVID

Por Gerhard Mey y Eddie Keogh

OXFORD, Inglaterra, 25 ene (Reuters) - El Lamb&Flag ("Cordero y bandera"), un pub histórico en el centro de Oxford que por más de 450 años ha atendido a estudiantes, académicos y reconocidos escritores está por cerrar, víctima de la pandemia de COVID.

Lamb&Flag, que solía ser frecuentado por figuras como el autor de "El señor de los anillos" J.R.R. Tolkien y su amigo C.S. Lewis, quien escribió "Las crónicas de Narnia", ha sufrido una desastrosa pérdida de ingresos desde el inicio de la pandemia.

El pub abrió en 1566 y en 1613 se mudó a su ubicación actual en St Giles, una amplia vía en el centro de la ciudad. Es propiedad del St John's College, una de las 45 universidades y salones privados que componen la Universidad de Oxford.

"El Lamb&Flag, como muchas otras empresas de la industria hotelera, se ha visto muy afectada por la pandemia", dijo Steve Elston, tesorero adjunto de St John's, en un comunicado en el que anunciaba que el pub cerraría el 31 de enero.

"Las cifras comerciales de los últimos 12 meses implican que actualmente el pub no es financieramente viable".

Inglaterra estuvo bajo confinamiento durante la mayor parte de marzo, abril, mayo y junio del año pasado, luego nuevamente en noviembre, y ha estado en su tercera cuarentena nacional desde el 5 de enero. La vida universitaria se ha visto gravemente afectada, aun fuera de los cierres oficiales.

Dave Richardson, de la rama de Oxford de la Campaña para la Real Ale (CAMRA), dijo que era uno de los pubs más tradicionales de la ciudad y que sería una tragedia verlo desaparecer.

"No tiene televisión, no tiene jukebox, no tiene música. Es un lugar donde la gente va a conversar, a disfrutar del entorno histórico tradicional. Generaciones de personas lo han hecho, estudiantes, habitantes, gente de lejos", declaró.

Bautizado por los símbolos tradicionalmente asociados con Juan el Bautista, se cree que el escritor Thomas Hardy, escribió parte de su lúgubre novela "Jude el Oscuro" en el Lamb&Flag. La historia se desarrolla en una ciudad ficticia llamada Christminster.

Desde 1997, el St John's College ha utilizado las ganancias generadas por el pub para financiar becas para estudiantes graduados. Dijo que quienes reciban las becas no se verán afectados por el cierre del pub y que se financiarán directamente becas futuras. (Reporte de Gerhard Mey y Eddie Keogh en Oxford, Estelle Shirbon en Londres; Editado en español por Janisse Huambachano)