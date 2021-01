Uruguayos en la Base Artigas de la Antártida están "en buen estado" tras el sismo

El ministro de Defensa de Uruguay, Javier García. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 24 ene (EFE).- Los uruguayos que se encuentran en la Base Artigas de la Antártida están en "buen estado" tras el sismo de magnitud 7 en la escala de Richter que sacudió a esa región el sábado, informó este domingo el ministro de Defensa de Uruguay, Javier García.

"Me comuniqué con el jefe, que me transmitió la tranquilidad y buen estado de nuestros compatriotas. Chile emitió alerta por probable tsunami que más tarde canceló. Nuestro contingente no necesitó evacuar", escribió el ministro a través de Twitter.

El Ministerio de Defensa uruguayo, a través de la misma red social, destacó que tras los sismos todos los uruguayos que están en la Base Artigas se encuentran "en buenas condiciones".

Dos sismos de magnitud 7 y 5,9 sacudieron este sábado, con apenas 30 minutos de diferencia, la Antártida y el centro de Chile, respectivamente, y las autoridades chilenas pidieron evacuar las zonas costeras del continente helado por riesgo de tsnunami.

Tras el terremoto, los ciudadanos de Chile recibieron un mensaje de alerta en sus teléfonos celulares en el que se pedía evacuar todas las playas por riesgo de tsunami y fueron varias las escenas de pánico registradas a lo largo de todo el país, que se encuentra en plena temporada estival, con miles de personas de vacaciones en las zonas costeras.

Las cadenas locales emitieron imágenes de familias enteras huyendo de las playas y subiendo a los cerros y de ciudadanos agolpándose en las gasolineras para rellenar los depósitos de los automóviles.

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) aclaró luego que la alerta se trató de un error de digitalización y que la evacuación se refería solo al territorio antártico.

Desde la época de la colonia, Chile, de 19 millones de habitantes, ha tenido al menos 80 terremotos, que solo en los últimos 60 años han causado más de 40.730 muertos.

Situado en el llamado Cordón de Fuego del Pacífico, Chile es considerado uno de los países más sísmicos del planeta y sufrió su último gran terremoto en febrero de 2010, que fue de magnitud 8,8 y provocó más de 525 muertos.