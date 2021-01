Tenis.-La WTA anuncia un nuevo torneo para las tenistas que no han podido entrenar para el Abierto de Australia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La WTA ha anunciado este domingo la creación de un torneo adicional en Melbourne (Australia), de categoría WTA 500, para que las tenistas que no han podido entrenar por la cuarentena impuesta por las autoridades locales puedan llegar en buena forma al Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.



El circuito femenino tendrá ahora tres torneos WTA en Melbourne, los dos previstos entre el 31 de enero y el 6 de febrero -el Gippsland Trophy y el Yarra Valley Classic, ambos de categoría WTA 500- y un nuevo evento del 3 al 7 de febrero, creado expresamente para las tenistas que no hayan podido entrenar en pista por las restricciones de la cuarentena.



"Este ha sido un momento particularmente duro para los tenistas en cuarentena, y nosotros, junto con la WTA y la ATP, quisimos hacer todo lo posible para ayudar", dijo el director del Abierto de Australia, Craig Tiley. "Estos cambios se han realizado para darles a los 72 tenistas -en cuarentena total- un poco de tiempo extra para ayudarlos a prepararse. También les daremos prioridad para sesiones de entrenamiento, gimnasio y baños de hielo", indicó.



En total, 72 tenistas que participarán en el Abierto de Australia se encuentran cumpliendo una estricta cuarentena de 14 días después de que nueve personas diesen positivo en tres vuelos chárter de Abu Dabi, Doha y Los Ángeles, que trasladaban exclusivamente a gente que estaría en el 'grande' oceánico.



Todos los jugadores ya estaban obligados a someterse a una cuarentena de dos semanas al llegar a Australia, pero se les concedió una exención para entrenar al aire libre durante varias horas al día. Ahora, los pasajeros de los vuelos afectados no podrán salir de su habitación durante ese tiempo. Entre ellas se encuentran una excampeona del Abierto de Australia, la alemana Angelique Kerber, la española Paula Badosa o la suiza Belinda Bencic.