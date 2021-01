Tenis.-Alexander Zverev descarta contratar a Becker como entrenador

BERLÍN, 24 (dpa/EP)



El tenista alemán Alexander Zverev ha descartado por el momento contratar a Boris Becker como su nuevo entrenador, según declaraciones publicadas este domingo por el periódico alemán 'Bild am Sonntag'.



El español David Ferrer entrenó a Zverev hasta finales de 2020, cuando el de Xàbia dio por concluida su exitosa colaboración para pasar más tiempo con su familia durante la pandemia de coronavirus.



"Llevamos años hablando con Boris (Becker). Tenemos una buena relación. Pero para los próximos meses, no es un tema a contemplar (designarle como entrenador)", indicó Zverev en declaraciones a 'Bild am Sonntag'.



Becker, tres veces ganador de Wimbledon, renunció a finales de 2020 como capitán del equipo alemán masculino de Copa Davis y trabaja actualmente como comentarista deportivo en televisión. Así, Zverev vuelve a ser entrenado por su padre, mientras que su hermano mayor Mischa se encarga de los asuntos de gestión.



La primera raqueta alemana y número siete del mundo, de 23 años, se encuentra en Melbourne (Australia) preparando el inicio de la temporada con la ATP Cup y el Abierto de Australia, donde a pesar de estar en cuarentena tiene permitido entrenar.



"Me encantaba David (Ferrer) como entrenador. Aparte de mi padre, ha sido el mejor entrenador que he tenido. Coincidimos muy bien en cuanto a la personalidad", afirmó el hamburgués sobre el que fuera durante largo tiempo uno de los diez mejores jugadores del circuito ATP.



Además, Zverev se mostró comprensivo con la decisión de Ferrer y dejó la puerta abierta a una nueva colaboración: "Hemos dejado todo abierto para el futuro", dijo. Anteriormente, Zverev fue entrenado por Ivan Lendl y Juan Carlos Ferrero.



Por otro lado, Zverev expresó su deseo de estar más presente en su país de origen y de convertirse allí en un modelo a seguir. "Soy alemán y quiero ser una persona en Alemania de quien los niños digan: 'Gracias a él quiero ser tenista'", concluyó.