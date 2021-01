Stafford podría no regresar con los Lions

En la imagen, el mariscal de campo de los Lions de Detroit, Matthew Stafford. EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Detroit (EE.UU.), 23 ene (EFE).- Se espera que el mariscal de campo Matthew Stafford no regrese a los Lions de Detroit esta temporada baja, después de un acuerdo que las dos partes han discutido y acordado.

Varias fuentes de la liga indicaron que Detroit escuchará las ofertas de canje por su ex selección general número uno a partir de esta semana.

Con el nuevo gerente general Brad Holmes y el nuevo entrenador en jefe Dan Campbell, los Lions comenzarán las discusiones de canje que probablemente resulten en adquirir a un nuevo mariscal de campo por Stafford, agregaron las mismas fuentes.

Se espera que los Lions reciban al menos una selección de primera ronda, dijeron fuentes de la liga.

Stafford, exseleccionado número uno, no ha tenido una victoria en los playoffs en sus 12 temporadas con los Lions, cumplirá 33 años en marzo, pero le quedan dos años en un contrato amistoso con el equipo que le pagará 43 millones de dólares combinados, 20 millones este año y 23 el próximo, y todavía es uno de los mariscales de campo más talentosos.

Stafford se convierte en el último de una larga lista de mariscales de campo que se espera que estén disponibles esta temporada baja.

Además de que Stafford está en el bloque de canjes, los Texans de Houston podría verse forzado a la misma situación con Deshaun Watson, y los Eagles de Filadelfia podrían decidir dejar a Carson Wentz.

Por su parte, los Colts de Indianápolis necesitan reemplazar al recientemente retirado Philip Rivers, y los Saints de Nueva Orleans, los Steeleres de Pittsburgh y Washington pueden enfrentar situaciones similares con Drew Brees, Ben Roethlisberger y Alex Smith, respectivamente.

Los Panthers de Carolina explorarán sus opciones en la posición, y hay preguntas persistentes sobre mariscales de campo con equipos como los Broncos de Denver y los 49ers de San Francisco.

El renglón de agentes libres está programado para incluir a los mariscales de campo Dak Prescott, Andy Dalton, Cam Newton, Mitchell Trubisky, Jameis Winston, Tyrod Taylor, Ryan Fitzpatrick, Jacoby Brissett, Colt McCoy y Nate Sudfeld.