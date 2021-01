Sáhara.- El Frente Polisario asegura haber atacado con misiles el paso fronterizo de Guerguerat

15/11/2020 Piezas de artillería del Frente Polisario disparando en el Sáhara Occidental POLITICA MAGREB AFRICA MAGREB AFRICA SÁHARA OCCIDENTAL MARRUECOS TELEVISIÓN SAHARAUI



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Frente Polisario ha asegurado haber atacado este sábado el paso fronterizo de El Guerguerat y sus alrededores con cuatro misiles en una nueva ofensiva militar.



Según la agencia de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Sahara Press Service, también hubo operaciones de hostigamiento y ofensivas durante el día anterior.



A comienzos de semana, el Frente Polisario había advertido en una rueda de prensa sobre una posible "escalada bélica" del conflicto que mantiene con Marruecos y el ministro de Seguridad y Documentación de la RASD, Sidi Wagal, aseguró que no descartaba la intervención argelina o mauritana.



ESCALA DE TENSIONES EN LA REGIÓN



La tensión entre ambas partes aumentó el pasado mes de noviembre cuando Marruecos utilizó a su ejército para reabrir el paso fronterizo con Mauritania de Guerguerat que había sido bloqueado de manera pacífica por activistas saharauis.



Desde este momento, el Frente Polisario asegura encontrarse en guerra y acusa a Marruecos de silenciar la existencia de un conflicto en la región.



A las tensa situación, se añadió el reconocimiento por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del Sáhara Occidental como parte de Marruecos a cambio de que este país reconociera a Israel.



El movimiento de la administración del ahora expresidente recibió el rechazo tanto del Frente Polisario como de gran parte de la Comunidad Internacional, preocupada de que esto dificultara aún más la celebración de un referéndum de independencia cuya negociación lleva décadas estancada.



El Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, la calificación que reciben las antiguas colonias. De hecho, España continúa figurando como potencia administradora.



Marruecos ocupó con la Marcha Verde el territorio en 1975 junto a Mauritania, como resultado también de la firma de los Acuerdos Tripartidos en los que España cedía la soberanía de la región.



Tras una breve guerra, el Frente Polisario expulsó a Mauritania y firmó la paz y el reconocimiento mutuo, pero Marruecos consolidó su control sobre el territorio y miles de saharauis huyeron, sobre todo a Argelia.



En 1991 se firmó un alto el fuego entre ambas partes, que se comprometían a la celebración de un referéndum de autodeterminación organizado por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, pero desde entonces las disputas sobre el censo para la votación --Marruecos quiere que voten los colonos marroquíes-- han impedido la consulta.



Del mismo modo, Marruecos plantea un referéndum de autonomía de la región dentro de Marruecos y no la posibilidad de un Sáhara independiente que defiende el Polisario.



En la actualidad, 140.000 refugiados saharauis viven en los campamentos de Tinduf, Argelia.