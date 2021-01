Rusia/EEUU.- El Kremlin manifiesta su voluntad de dialogar con EEUU siempre y cuando no atraviese "líneas rojas"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Kremlin ha hecho saber este domingo su interés en fomentar el diálogo con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque ha recalcado que existen "líneas rojas" que no debe sobrepasar, en velada mención a cualquier injerencia en los intereses de Rusia.



"Por tradición, Rusia aboga por unas buenas relaciones con Estados Unidos y quiere tratarles como a un socio, por poco dispuestos que estén para ello", ha explicado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Esperamos un diálogo que deje constancia de los puntos de divergencia, al tiempo que intentamos hallar los puntos de consenso", ha añadido.



"Si la actual administración de Estados Unidos está dispuesta a aplicar un enfoque constructivo, no dudo que nuestro presidente (Vladimir Putin) va a corresponder", afirmó Peskov, antes de recordar que el país no tolerará actos de "descortesía"



Peskov recordó que los primeros años tras la disolución de la Unión Soviética fueron de "euforia y expectación de una luna de miel con la mayor potencia mundial", en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Sputnik.



El portavoz declaró que esa época que acabó siendo un periodo de servilismo ha terminado. "Aplaudíamos a esta gran potencia cuando desguazaba nuestros submarinos para hacer agujas. Arrodillados y solícitos le traíamos los planos de escuchas en las embajadas, y así por el estilo. Es hora de hablar sin rodeos y llamar a las cosas por su nombre", concluyó.