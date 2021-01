Rusia.- El Kremlin considera que "salieron pocas personas" a protestar por Navalni en comparación con los votos a Putin

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha considerado este domingo que no fueron tantas las personas que acudieron a las protestas del sábado en más de 70 ciudades de Rusia para pedir la liberación del líder opositor ruso Alexei Navalni como la gente que expresó con sus votos su confianza en el presidente del país, Vladimir Putin.



"Ahora muchos van a decir que numerosas personas participaron en estas acciones ilegales. No: salieron pocas personas, mientras que muchas han votado a favor de Putin; y muchas personas votaron por las enmiendas a la Constitución" que le ratificaron en el poder.



"Al comparar las cifras, van a entender las pocas personas que eran, aunque también eran ciudadanos rusos", ha afirmado Peskov en una entrevista al canal Rossiya 1 recogida por la agencia oficial de noticias Sputnik.



Si bien el portavoz se declaró respetuoso "con todos los puntos de vista", recordó que las protestas no habían sido autorizadas para impedir la propagación de los contagios en el país y se declaró "categóricamente en contra de participación en acciones ilegales".



Peskov aprovechó para criticar el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en Moscú a las manifestaciones. "Por supuesto que son una injerencia indirecta y absoluta en nuestros asuntos internos", añadió el portavoz.



La misión diplomática estadounidense afirmó que estaba pendiente de las protestas y acusó a las autoridades rusas de suprimir la libertad de expresión y la libertad de reunión. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso criticó la actuación de la Embajada y prometió citar por ese motivo al representante estadounidense.