Rusia.- El Gobierno ruso estima en 4.000 los asistentes a la manifestación por Navalni del sábado en Moscú

MOSCÚ, 24 (EUROPA PRESS)



El Ministerio del Interior ruso ha informado este domingo de que fueron cerca de 4.000 los asistentes a la manifestación no autorizada celebrada este sábado en Moscú para protestar por la detención del opositor ruso Alexei Navalni.



"El 23 de enero en la plaza Pushkinskaya de Moscú un grupo de cerca de 4.000 personas participaron en un evento masivo pese a las numerosas advertencias por parte de la policía y otros organismos del orden público sobre la violación de la legislación y de que son inadmisibles este tipo de eventos no autorizados, que no había sido acordado con los organismos del poder ejecutivo de la ciudad", explica el comunicado de Interior, recogido por la agencia de noticias Sputnik.



El texto precisa que agentes de seguridad impidieron todo tipo de violación del orden público durante la protesta no autorizada.



El sábado más de 3.000 manifestantes, 1.000 de ellos solo en Moscú, fueron detenidos durante las concentraciones para denunciar la detención de Navalni, arrestado hace una semana a su regreso de Berlín, donde pasó cinco meses convaleciente tras sufrir un envenenamiento.