R.Unido.- Sturgeon carga contra Boris Johnson, un "animalillo miedoso y cobarde" ante el referéndum de Escocia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La ministra principal escocesa y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, ha defendido este domingo la intención de su partido de impulsar un nuevo referéndum de independencia en Escocia si ganan las elecciones de mayo y a pesar de la oposición del primer ministro británico, Boris Johnson, al que ha calificado de "animalillo miedoso y cobarde".



Sturgeon ha sido entrevistada este domingo en la BBC y ha recordado que este lunes es el aniversario del nacimiento del poeta escocés Robert Burns. "Cuando escucho a Boris Johnson hablar de esto me recuerda el poema de Burns: animalillo miedoso y cobarde, qué pánico está en ti, animalillo", ha declarado.



"Tiene miedo de la democracia. Las encuestas apuntan a una mayoría que quiere la independencia de Escocia. ¿Si el SNP gana las elecciones escocesas en unos meses con la propuesta de dar al pueblo escocés la opción, qué demócrata podría enfrentarse a ello?", ha argumentado. "Boris Johnson tiene miedo del veredicto de la voluntad del pueblo escocés", ha remachado.



En cuanto a la fórmula de la consulta, Sturgeon ha defendido un "referéndum legal". "Por eso voy a solicitar la autorización al pueblo escocés en mayo y si me dan esa autoridad eso es lo que tengo intención de hacer", ha indicado.



"Así es la democracia. No se trata de lo que yo quiero o de lo que quiera el señor Johnson. Se trata de lo que quiera la gente de Escocia y de las pruebas cada vez más claras de que quieren la independencia", ha remachado.



El sábado el SNP presentó el una "hoja de ruta" para la celebración de un nuevo referéndum de independencia que se convocaría tras la pandemia de forma "legal", es decir, con el beneplácito de Londres, y que tiene como hito clave una victoria de las fuerzas independentistas en las elecciones regionales prevista para el 6 de mayo.



El SNP de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, considera que el Gobierno británico, radicalmente opuesto a un nuevo referéndum, tiene tres opciones: aceptar que el Parlamento escocés tiene competencia para convocar el referéndum conforme a la Ley de Escocia de 1998, dar su autorización activa para la votación o la convocatoria del referéndum en los tribunales.



Un sondeo de octubre apunta a un apoyo del 56 por ciento a la independencia, frente al 44 por ciento que la rechazaría en un referéndum. El apoyo al SNP se encuentra en torno al 58 por ciento.



El 18 de septiembre de 2014 los residentes en Escocia votaron por 55 a 45 por ciento a favor de la permanencia en Reino Unido. El principal argumento contra la independencia fue que Escocia abandonaría la UE en caso de salida de Reino Unido, hecho que finalmente ocurrió igualmente tras el Brexit aprobado en referéndum en 2016 pese a la victoria del "no" en las circunscripciones escocesas.