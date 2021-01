Presidente y cuatro futbolistas de club brasileño mueren en accidente aéreo

Fotografía cedida por los Bomberos del estado de Tacantis que muestra a miembros del cuerpo mientras trabajan en el área donde una avioneta se estrello hoy, en el estado de Tacantis (Brasil). EFE/ Bomberos Del Estado De Tacantis

Río de Janeiro, 24 ene (EFE).- El presidente y cuatro futbolistas del Palmas Fútbol y Regatas, un club de la cuarta división del Campeonato Brasileño, murieron este domingo en un accidente aéreo junto con el piloto de la aeronave en la que viajaban a la ciudad de Goiania para disputar un partido, informaron fuentes del equipo.

La avioneta particular fletada por el club cayó a tierra por razones aún desconocidas poco después de haber despegado de Porto Nacional, municipio del estado amazónico de Tocantins, hacia las 8.15 hora local (11.15 GMT) de este domingo.

En una nota en que lamentó el accidente, el club Palmas informó de que no hubo sobrevivientes entre los seis ocupantes de la aeronave.

La avioneta quedó totalmente destruida tras haber chocado en tierra y explotado en una región boscosa conocida como Luzimangues, a pocos metros de la cabecera de la pista del aeroclub Asociación Tocantinense de Aviación (ATA) de Porto Nacional.

Según el comunicado divulgado por el club Palmas, además del presidente de la entidad, Lucas Meira, en el accidente también murieron los futbolistas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari.

Igualmente murió el piloto del avión, identificado únicamente como comandante Wagner.

El avión iba a transportar a los futbolistas a la ciudad de Goiania, capital del estado de Goiás y en donde el Palmas se iba a medir el lunes al Vila Nova, en un partido por la llamada Copa Verde.

"Lamentamos informar de que no hay sobrevivientes. En este momento de dolor y consternación, el club pide oraciones por los familiares, a lo que ofrecerá el debido apoyo", afirmó el club en su nota.

La dirección del club Vila Nova, que sería el rival del Palmas el lunes, también divulgó un comunicado para lamentar lo ocurrido y afirmó que, además de aceptar el aplazamiento del partido por tiempo indefinido, realizará un homenaje a las víctimas del accidente en su próximo compromiso.

Además de disputar el Campeonato Brasileño de cuarta división y la Copa Verde, un torneo regional que enfrenta a clubes del norte, centro y oeste de Brasil, el Palmas disputa actualmente el campeonato regional del estado de Tocantins.

Pese a ser un club poco relevante en Brasil, fundado en 1977 en la ciudad de Palmas, la capital de Tocantins, ha conquistado siete veces el campeonato regional de este estado y en 2004 sorprendió al llegar hasta cuartos de final de la Copa do Brasil.

Hace poco más de cuatro años, otro accidente aéreo en Colombia provocó la muerte de la mayor parte de la plantilla del club brasileño Chapecoense.

El accidente ocurrió el 28 de noviembre de 2016 cuando el avión en el que el equipo viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana se estrelló a 17 kilómetros del aeropuerto de la ciudad colombiana.

En la tragedia murieron 71 de las 77 personas que se encontraban en la aeronave de la aerolínea boliviana Lamia, entre ellos jugadores, miembros de la directiva y del cuerpo técnico, así como una veintena de periodistas que acompañaba al club en su primera final en un torneo internacional.