Presidente mexicano dice que Biden destinará USD 4.000 millones a Centroamérica

Presidente mexicano dice que Biden destinará USD 4.000 millones a CentroaméricaMéxico, 23 Ene 2021 (AFP) - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que su par estadounidense, Joe Biden, le informó que destinará 4.000 millones de dólares en ayudas para Guatemala, El Salvador y Honduras.López Obrador conversó vía telefónica la tarde del viernes con Biden sobre asuntos de la agenda bilateral, principalmente migración, en el que, dijo, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el desarrollo para resolver de fondo el fenómeno migratorio."Que se entreguen apoyos de manera directa (…) a los habitantes de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. No creo cometer ninguna indiscreción diciendo que me manifestó el presidente Biden que va a destinar 4.000 millones de dólares en apoyo a esos tres países", dijo López Obrador.El presidente de izquierda, que habló en un discurso público en el estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, sostuvo que la migración debe ser voluntaria y no forzada ante la falta de oportunidades en sus países de origen.También agradeció que Biden se comprometiera a buscar la regularización de millones de migrantes sin papeles, entre ellos una importante cantidad de mexicanos,Desde 2018, miles de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia en sus países se han lanzado a recorrer México en un intento de llegar a Estados Unidos, ya sea para cruzar de manera irregular o solicitar asilo.Sin embargo, en 2020 las caravanas empezaron a ser bloqueadas por fuerzas de seguridad, tanto en el sur de México como en Guatemala, como ocurrió días atrás.En la llamada telefónica también conversaron sobre la necesidad de coordinar esfuerzos para combatir la pandemia por covid-19 en el mundo.López Obrador tuvo una relación estrecha con el expresidente republicano Donald Trump.El mexicano fue uno de los últimos dirigentes en el mundo que felicitó a Biden por su triunfo electoral en medio de las denuncias de un supuesto fraude lanzadas por Trump.López Obrador señaló en Twitter, tras la llamada con Biden, que "todo indica que serán buenas las relaciones" con el demócrata.sem/tly