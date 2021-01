ONU rechaza el decreto que prohíbe el aborto y el matrimonio igualitario en Honduras

Vista general del edificio del Parlamento de Honduras en Tegucigalpa. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 23 ene (EFE).- El Sistema de Naciones Unidas se sumó este sábado al generalizado rechazo de un decreto de ley aprobado por el Parlamento de Honduras que prohíbe el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país y exhortó al poder Legislativo a reconsiderar la ratificación de la reforma.

En un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas expresó "su preocupación" por la aprobación el jueves de un decreto que incorpora la prohibición absoluta del aborto en artículo 67 de la Constitución de Honduras y del artículo 112 referente a la prohibición del matrimonio igualitario.

La ONU reiteró que la reforma constitucional "contraviene las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pues impide el abordaje de un problema de salud pública que la penalización del aborto en todas sus modalidades ya provoca".

Señaló además que la reforma podría "aumentar la situación de desigualdad y discriminación por razones de género en el país".

El Sistema de Naciones Unidas exhortó al Congreso Nacional a reconsiderar la ratificación de la reforma, y reafirmó su disponibilidad para brindar asesoría técnica" al poder Legislativo en la materia.

"La existencia de leyes muy restrictivas, que prohíben los abortos incluso en casos de incesto, violación, deficiencia fetal o cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre, vulneran el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o malos tratos", según la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.

MATRIMONIO IGUALITARIO

La ONU lamentó además que el decreto aprobado sobre el matrimonio igualitario restringe los derechos de las personas por su orientación sexual, su identidad o expresión de género.

Lo anterior, añadió, contraviene la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el principio de progresividad y no regresión de derechos humanos, afectando a dos colectivos tradicionalmente vulnerables: mujeres y personas LGBTI.

"La reforma constitucional aprobada se contrapone a lo establecido en el artículo 373 de la Constitución hondureña, que establece que la reforma de la ley fundamental podrá decretarse con dos terceras partes de la totalidad de miembros del Congreso", enfatizó.

Aseguró además que al "establecer la mayoría calificada de tres cuartas partes (86 de los 128 diputados del Parlamento) para la reforma de los artículos referentes al aborto y al matrimonio igualitario, se trasgrede el alcance del artículo 373, mismo que se encuentra dentro de los artículos que no pueden reformarse en ningún caso, según lo establecido en la Constitución de la República de Honduras".

El Sistema de Naciones Unidas pidió al poder Legislativo "asegurar la concertación de cualquier proyecto de ley con los grupos directamente afectados, para garantizar su discusión en los tres debates exigidos por la Constitución de la República".

Diferentes organizaciones hondureñas e internacionales, como Oxfam, Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch, han rechazado la aprobación del decreto que prohíbe de forma absoluta el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo en Honduras.