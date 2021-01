Nagore Robles pasa una mala noche debido a los últimos avances en tecnología

31/10/2013 Nagore Robles, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Cada vez disponemos de más y mejores herramientas tecnológicas que nos hacen la vida más fácil, aunque es cierto que también pueden generar algunos inconvenientes. Y si no se creen lo que decimos, fíjense en Nagore Robles, que no ha pasado su mejor noche debido a uno de estos aparatos.



"Resulta que ayer puse el aspirador que va por la casa, lo debí de poner mal porque a las seis de la mañana se ha puesto a bailar la conga, he pasado una noche movida" ha empezado a contar a sus seguidores de Instagram. Y es que parece que la colaboradora de televisión se confundió en la hora de poner el robot aspirados y esta madrugada le ha despertado porque se había puesto a limpiar toda la casa.



Poco después, la pareja de Sandra Barneda ha subido una fotografía a sus redes sociales con un café para recuperar la energía tras este incidente que interrumpió su descanso. En cuanto a la pareja, en las últimas horas hemos conocido la noticia de que serán mamás, gracias al método ROPA: un tratamiento de fecundación in vitro que permite a las mujeres ser madres. Una de ellas aporta el óvulo y la otra gesta al bebé, aunque ni Sandra ni Nagore han confirmado públicamente la noticia.