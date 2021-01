María Teresa Campos lo vuelve a hacer, muestra su prepotencia con Emma García

MADRID, 24 (CHANCE)



María Teresa Campos se sentó este sábado en Viva la vida para hablar de su vida, responder a las preguntas de la presentadora, zanjar las polémicas en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas... en fin, una entrevista como las que hacía ella cuando tenía un programa propio de televisión, pero parece que la comunicadora no sabía a lo que iba. O por lo menos así lo confesó públicamente porque oímos de su boca, gran cantidad de veces, 'yo no he venido para esto'.



La pregunta que se le puede venir a la cabeza a cualquier espectador del programa es: ¿Entonces para qué fuiste María Teresa? Y es que no entendemos como después de estar una semana cebando la entrevista, el regreso más esperado de la Campos, se sienta en un plató de televisión y le deja bien claro a Emma García que no quiere hablar de algunos temas. Siendo estos Isabel Gemio, Jorge Javier Vázquez y Edmundo Arrocet.



Y es que no entendemos la actitud que tiene la que fuera la reina de las mañanas. Ella, que es una gran profesional y que ha tenido muchos programas de este tipo, no entiende por qué se le tiene que preguntar por las últimas polémicas que ha habido en su vida. Bien, María Teresa, es muy simple. Usted es un personaje público y como tal accede a una entrevista donde su vida en la que evidentemente se abordarán temas que han protagonizado su vida en los últimos tiempos.



Si hace unos meses fue Jorge Javier Vázquez el afectado tras entrevistar a una María Teresa Campos prepotente que amenazó con irse del plató, esta vez le ha tocado a Emma García. Y es que la presentadora tuvo que estar bastante rígida con la Campos para que no se le sublevara ya que la dejó bien claro que: "Yo no he venido para esto", "No vamos a estar hablando tres horas de cosas malas" "Por qué vuelves a la entrevista de Isabel Gemio".



La presentadora de Viva la vida le dejó bien claro: "Pero María Teresa, ¿quién está haciendo la entrevista, tú o yo? Soy igual de cabezota que tú, así que vamos a chocar". De alguna manera María Teresa Campos se relajó, pero no accedió a hablar de estos tres tremas que han protagonizado las polémicas de su vida en estas últimas semanas.



En resumen... María Teresa Campos no acepta ser un personaje público como los que se sentaban en sus programas a hablar de su vida. No ha entendido que ha cambiado el papel que ocupa en la prensa. Sigue y seguirá siendo una grande de esta profesión, pero ahora está en un nivel completamente diferente, ni mejor ni peor, es un mujer que la gente quiere ver en los platós hablando de sus vidas y tomándose con humor ciertos temas que no tendrían tanta importancia si ella no le pusiera tantas barreras para hablar.