Marcelo Rebelo de Sousa, de comentarista estrella a presidente de los "selfies"

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, que aspira a ser reelegido este domingo, es un conservador moderado y viejo zorro de la política que labró su fama como comentarista político y que ha cultivado una imagen de jefe de Estado cercano a la gente.

Es un presidente que espera pacientemente su turno en bermudas en la fila de un supermercado, que no duda en lanzarse al mar para socorrer a dos jóvenes cuyo kayak volcó o a compartir una cena con personas sin techo. Las anécdotas se multiplican y han dejado de sorprender a los portugueses.

La naturalidad y espontaneidad se han convertido en la marca del jefe del Estado, siempre disponible para tomarse una "marselfie" con sus admiradores, un neologismo reconocido por algunos diccionarios.

Ya se trate de un incendio o de un éxito deportivo nacional, este hombre de 72 años, con una mirada azul viva, suele ser el primero en reaccionar e incluso hasta acudir al lugar al volante de su coche, adelantándose al gobierno socialista o sorprendiendo a su propio entorno.

A gusto tanto en los círculos del poder como con los desfavorecidos, con su aspecto de un señor cualquiera, ha impuesto su estilo de "presidente empático" que se toma el tiempo de escuchar y de reconfortar a las personas con problemas.

- "Comentarista temible" -

Esta cercanía le ha valido que los portugueses se refieran a él por su nombre de pila, el mismo que Marcelo Caetano, testigo de boda de sus padres y que, tras suceder al dictador Antonio Salazar, gobernó Portugal entre 1968 y la Revolución de los Claveles de 1974.

Nacido en Lisboa el 12 de diciembre de 1948, procede de las élites políticas de la época. Su padre, médico, fue ministro y gobernador colonial con Caetano.

Estudiante brillante, el joven Marcelo logró su diploma de derecho con una nota media de 19 sobre 20, y soñaba desde niño con dirigir el país.

Joven hiperactivo, rápidamente se acercó a los círculos más moderados del régimen que reclamaba mayor apertura, y participó en 1973 en la creación del semanario Expresso, del que llegó a ser uno de los cronistas más temidos.

Sin abandonar su carrera de profesor de derecho, este ferviente católico, divorciado y padre de dos hijos, se lanzó a la política tras la llegada de la democracia, con la participación en la fundación del Partido Socialdemócrata (PSD, centro-derecha) del que fue diputado, antes de ser ministro de Asuntos Parlamentarios.

- "No se necesita campaña" -

Tras un paréntesis de varios años, regresó al primer plano en 1996, al asumir las riendas del PSD, entonces en la oposición. Sin embargo, unos meses antes de las elecciones legislativas de 1999, tiró la toalla tras el fracaso de su proyecto de coalición de derechas.

"He tenido más fracasos que victorias, por lo que relativizo siempre. Cuando he perdido, no fue el fin del mundo. Y cuando he ganado, no me he considerado el mejor", dijo recientemente, en respuesta a los críticos que le acusan de no haberse implicado lo suficiente en la campaña que debe sellar su reelección.

"Marcelo Rebelo de Sousa no necesita realmente hacer campaña. Tiene la costumbre de decir que está en campaña desde hace veinte años", dice la politóloga Paula Espirito Santo, de la Universidad de Lisboa.

Este electrón libre de la vida política ha logrado asentar sólidamente su popularidad, más allá de de su campo conservador, gracias a una larga carrera de comentarista político en la televisión que dejó para convertirse en presidente.

