24/09/2020 Malí.- La CEDEAO exige a Malí que cumpla con la hoja de ruta y certifique el fin del órgano de transición golpista. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha pedido al presidente de Malí, Bah Ndaw, que se comprometa a celebrar elecciones en el plazo estipulado de 14 meses y confirme de una vez por todas la disolución del llamado Comité Nacional de Seguridad Pública establecido tras el golpe de Estado de agosto pasado que puso fin al mandato de Ibrahim Boubacar Keita.



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Durante la cumbre celebrada en Abuya (Nigeria) por videoconferencia, los líderes de la CEDEAO recordaron a su homólogo maliense y exministro de Defensa los compromisos adoptados con la comunidad internacional tras el golpe de agosto, comenzando por respeto escrupuloso de la hoja de ruta y el respeto del calendario para el establecimiento de todos los órganos.



Pero, sobre todo, la CEDEAO solicitó al presidente la disolución definitiva del comité, una estructura político-militar que todavía está dirigida por Assimi Goïta, coronel de las fuerzas armadas y líder de los golpistas, sin que en ningún momento se haya declarado oficialmente su disolución. Como actual vicepresidente de la transición de Malí, Assimi Goïta estuvo al tanto de lo acontecido en la conferencia, según fuentes de Radio Francia Internacional.



No obstante, el vicepresidente permaneció en silencio durante las discusiones, ya que el protocolo de la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno no le permitió hablar.



La CEDEAO ha expresado en más de una ocasión su incomodidad con el desarrollo del proceso de transición en Malí. Sin ir más lejos, la misión de mediación del organismo regional apuntó a mediados de mes que existía "una insuficiencia de consultas, denunciada por numerosos actores", a la hora de establecer la hoja de ruta de las elecciones.



En esta misma línea, hizo hincapié en que este proceso debe derivar en "elecciones creíbles y transparentes" y ha abogado por "un diálogo entre las autoridades de transición y los actores sociales para encontrar soluciones que preserven los intereses de Malí".



La CEDEAO también mostró su "inquietud" por las recientes detenciones en relación a un presunto plan de "desestabilización" y ha reclamado que los procedimientos judiciales se lleven a cabo "con total transparencia y "respetando los Derechos Humanos".



El organismo hizo pública su preocupación tras conocer que un total de cinco personas habían sido imputadas por este presunto plan para derrocar a las autoridades de transición, entre ellos el director adjunto de la Agencia de Gestión del Fondo de Acceso Universal (AGEFAU, Aguibou Tall, hermanastro del ex primer ministro Boubou Cissé.



El propio Cissé --detenido tras el golpe de Estado que derrocó al expresidente Keita-- se desvinculó públicamente la semana pasada de las informaciones en medios malienses que apuntaban a su supuesto papel en este "intento de desestabilización".