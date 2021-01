Las telecos gastarán más de 6.000 millones en espectro 5G en Europa este año

EFE/EPA/CB/Archivo

Madrid, 24 ene (EFE).- Las telecos gastarán en 2021 más de 6.000 millones de euros en espectro radioeléctrico para el 5G en los principales mercados de Europa, según estimaciones del mercado, que contemplan que Telefónica sea el segundo operador que más invierta, 1.093 millones de euros, por detrás del grupo Vodafone.

Se calcula que entre 2021 y 2022 las telecos se gasten unos 13.300 millones de euros en espectro radioeléctrico para el 5G, de ellos 12.200 millones en nuevas frecuencias y 1.200 millones para la renovación de las ya existentes, según las previsiones del Bank of America para el sector en Europa en 2021.

Su análisis coincide con el de Credit Suisse, que también calcula que la inversión en espectro en Europa occidental sea de unos 6.000 millones para este año.

Para 2021, las previsiones están en un gasto de 7.201 millones de euros, de acuerdo con el Bank of America, que contempla que en 2021 el grupo Vodafone sea el operador que más gaste en espectro, 1.515 millones de euros; seguido de Telefónica, 1.093 millones, y BT con 904 millones.

El grupo Orange estaría en cuarto lugar, si se incluye en su gasto el previsto por Orange Bélgica, que en total sumarían 534 millones de euros de gasto para 2021.

De acuerdo con estas previsiones, fechadas en diciembre, cada operador se gastaría de media unos 661 millones de euros en 2021 y 297 en 2022.

Este análisis considera principales mercados de Europa a Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Ni Telefónica, ni Orange, ni Vodafone han querido hacer una valoración al respecto al ser preguntados por EFE por estas estimaciones.

Entre las subastas pronosticadas para 2021, figuran la del Reino Unido, a la que está previsto que concurran Telefónica UK, Vodafone, Hutchison y BT/EE, según el regulador británico del sector Ofcom; y la de Suecia, cuya subasta 3,5 Ghz y 2,3 Ghz, se abrió esta semana.

También se espera la de España, la de la banda de 700 Mhz para el primer trimestre del año a un precio de salida de 1.170 millones de euros, unas cifras por encima de las calculadas por los operadores, según han informado a EFE fuentes del mercado.

Entre las subastas completadas, figuran la de Alemania, que supuso 6.600 millones de euros de inversión, casi un 70 % por encima de las expectativas, lo que no ocurrió, por ejemplo, con la francesa, que se saldó en 2.800 millones de euros, un precio razonable y en línea con las expectativas de los analistas.

Según cálculos de Telefónica, el 5G requerirá una inversión directa en infraestructuras de más de 6.000 millones de euros en España, por encima de los alrededor de 5.000 que considera Europa que serán necesarios destinar en el país para el despliegue de esta nueva tecnología.

Por cada euro que dediquen los operadores en infraestructuras de 5G se invertirán otros 3 en todo el ecosistema que se generará alrededor de esta nueva tecnología, según valoró recientemente el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo.

El 5G NO SERÁ UN MOTOR EN INGRESOS A CORTO PLAZO

Estas inversiones en 5G no constituirán un motor de ingresos en las telecos a corto plazo. Tanto el Bank of America, como el Credit Suisse, consideran que los operadores verán incrementar su facturación en 2021 en el orden del 1 % o el 2 %, pero más impulsados por el 'roaming', al reanudarse los viajes tras la covid-19, que por otra circunstancia.

Las repercusiones en facturación por el 5G serán más a medio y largo plazo. Además, esta tecnología servirá para consolidar su liderazgo de las telecos.

No obstante, el impacto a largo plazo se verá mejor en 2021, teniendo en cuenta que la adopción de teléfonos 5G parece que está siendo más rápida que los 4G, según un estudio de Ericsson, al que alude el Credit Suisse, que estima que en el cuarto año de la implantación del 5G (entre 2022 y 2023) se calcula que habrá unos 1.000 millones de usuarios globales de 5G, un hito que se alcanzó en el 4G en el sexto año de implantación, en 2015.

Esta rapidez está impulsada por un lanzamiento del 5G en China, que ha sido más rápido, y la mayor disponibilidad de teléfonos.

Belén Molleda