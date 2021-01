La administración Trump no tenía plan de distribución de vacunas COVID-19 -Casa Blanca

IMAGEN DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto de campaña en Dalton, Georgia, Estados Unidos, el 4 de enero,, 2021. REUTERS/Leah Millis/File Photo

WASHINGTON, 24 ene (Reuters) - No había un plan de distribución de la vacuna contra el coronavirus elaborado por la administración Trump mientras el virus hacía estragos en sus últimos meses de mandato, dijo el domingo el jefe de gabinete del nuevo presidente Joe Biden, Ron Klain.

"El proceso para distribuir la vacuna, en particular fuera de las residencias de ancianos y los hospitales hacia la sociedad en general, no existía realmente cuando llegamos a la Casa Blanca", dijo Klain en el programa "Meet the Press" de la NBC.

Biden, un demócrata que tomó el relevo del presidente republicano Donald Trump el miércoles, ha prometido una lucha feroz contra la pandemia que mató a 400.000 personas en Estados Unidos durante el mandato de Trump.

Firmó una serie de órdenes ejecutivas la semana pasada, incluyendo algunas que se centran en la distribución de vacunas.

Biden planea asociarse con los gobiernos estatales y locales para establecer puntos de vacunación en centros de conferencias, estadios y gimnasios. La nueva administración también desplegará miles de personal clínico de agencias federales, personal médico militar y cadenas de farmacias para aumentar las vacunaciones, y hará que profesores y dependientes de supermercados sean candidatos.

Los programas de vacunación se quedaron muy lejos del objetivo de la administración Trump de que 20 millones de estadounidenses fueran inoculados para finales de 2020.

"Hemos visto este factor en todo el país, donde se han distribuido millones de dosis, pero solo se ha repartido alrededor de la mitad", dijo Klain.

"Así que el proceso de hacer llegar esa vacuna a los brazos, ese es el proceso difícil. Ahí es donde estamos atrasados como país. Ahí es donde nos centramos en la administración Biden: en conseguirlo".

(Información de Doina Chiacu en Washington, traducido por Aida Peláez en la redacción de Gdansk)