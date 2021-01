Kiko Rivera le da un ultimátum a su madre: "Si en 24 horas no te pones en contacto conmigo, tomaré medidas legales"

01/01/1970 Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Kiko Rivera se ha sentado esta noche en el Deluxe para hablar sobre la relación que tiene actualmente con su madre, pero lo que no sabíamos es que iba a anunciar públicamente que tomará medidas legales si Isabel Pantoja no se pone en contacto con él en menos de 24 horas. Algo que nos ha sorprendido bastante porque como le confesó a Mila Ximénez en su entrevista para Lecturas, no iba a denunciarla porque no quería verla en prisión, ya que el pensaba que seguía teniendo antecedentes legales...



"Yo el miércoles pasado fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi tío Agustín y a mi madre. Poderes que cuando leí, casi me da un patatús porque podían hacer lo que les diese la gana. Ya están firmados" comenzaba diciendo el hermano de Isa Pantoja y lo cierto es que todos nos esperábamos lo peor.



Entonces, Kiko Rivera elevaba el tono para continuar: "Así que hoy, que estoy aquí sentado, me comentan mis abogados que la mayoría de sus antecedentes están prescritos si ella ha firmado lo que tiene que firmar. Si no lo has firmado 'corre y ve a firmarlo' porque tienes 24 horas desde este momento para ponerte en contacto conmigo, como hijo, por dónde quiera y si no es así voy a tener que tomar las medidas para rendirles y pedirles cuentas de todo lo que hayan hecho a mi nombre".



De esta manera ha advertido Kiko Rivera a su madre de que tomará medidas legales en contra de su madre y de su tío por todos los movimientos que hayan hecho en su nombre. Jorge Javier Vázquez le preguntaba qué pasaría y el invitado le respondía: "Me imagino que le llegará un requerimiento y tendrán que rendir cuentas mi tío agustín y mi madre de todo lo que han hecho, de todo lo que han pedido, me van a tener qué decir dónde está ese dinero porque por lo visto hay un dinero que ronda los 700.000 euros".