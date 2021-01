Joaquín Sánchez Rodríguez se convierte en el comentarista estrella de 'La isla de las tentaciones'

MADRID, 24 (CHANCE)



Desde que Las isla de las tentaciones llegó a nuestras vidas, los espectadores, además de ver la pantalla sin perder detalle de lo que pasa, están interesados en los stories que sube Joaquín Sánchez Rodríguez, jugador de Betis. Y es que no sabemos de dónde ha sacado la gracia y el sentido del humor que tiene, pero lo cierto es que nos encanta escuchar sus reflexiones en directo mientras que se emite el programa.



Muchos son los espectadores del reality que desean escuchar esa risa del futbolista que nos vuelve locos y esos chistes sobre los protagonistas de esta tercera edición que, sin duda, nos hacen reírnos dentro del drama que montan en las villas. Lo más curioso de todo es que el deportista no se haya planteado acudir a un programa de televisión para comentar estos aspectos que comparte por las redes sociales.



¿Se imaginan a Joaquín en el plató del debate de La isla de las tentaciones? Lo cierto es que sería todo un acierto que el futbolista tuviera un espacio en televisión donde no hablara de fútbol, que aunque sea su profesión, no tiene la misma repercusión que estos stories en los que habla, ríe y se cachondea de todos los concursantes del reality.



Y es que el pasado jueves pudimos ver como las redes sociales se revolucionaban ante los comentarios tan graciosos del futbolista. Muchos seguidores aseguraban que era el auténtico protagonista del programa y muchos pedían a gritos que Joaquín comentase los programas todos los días. Esperemos que así sea y que pronto podamos verle cambiando el campo de fútbol por los platós de televisión.