Israel.- Policía y ultraortodoxos contrarios a las restricciones se enfrentan en Israel

TEL AVIV, 24 (DPA/EP)



Este domingo se han producido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y judíos ultraortodoxos contrarios a las restricciones por el coronavirus. Hay al menos 15 detenidos y trece policías heridos y uno de los agentes incluso realizó disparos al aire ante el acoso.



Cientos de judíos ultraortodoxos se han enfrentado con la Policía en la ciudad de Ashdod, en el sur de Israel, cuando los agentes intentaron cerrar una escuela religiosa abierta a pesar de que están prohibidas las clases excepto para centros de educación especial. Los ultraortodoxos intentaron abrirse paso hasta el local a través de un cordón policial, ha explicado la Policía.



La Policía también ha empleado la fuerza para impedir cortes de carreteras y en barrios ultraortodoxos de Tel Aviv y Jerusalén se han registrado igualmente enfrentamientos. En el barrio de Bnei Brak de Tel Aviv un agente ha abierto fuego apuntando al aire para evitar el acoso de los ultraortodoxos, según a Policía porque estaban lanzando piedras contra los policías.



"Los agentes consideraron que sus vidas estaban en peligro y por eso uno de ellos disparó al aire", ha apuntado la Policía en un comunicado recogido por el periódico 'The Times of Israel'.



Algunos rabinos ultraortodoxos han ordenado abrir a pesar de la orden expresa en sentido contrario del Gobierno, lo que ha desatado también las críticas contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por no imponer estas restricciones.



El confinamiento se impuso hace tres semanas ante el incremento de los contagios y durará en principio hasta el 31 de enero. Todo el sistema educativo salvo los centros de educación especial está cerrado, igual que los comercios considerados no esenciales.