Honduras supera los 140.000 contagios por covid-19 y muertos suman 3.441

Dos personas llegan en busca de asistencia a un centro salud de pública en Tegucigalpa, el 12 de enero de 2021. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 23 ene (EFE).- La cifra de contagios con covid-19 en Honduras ascendió este sábado a 140.238 y los muertos a 3.441 tras casi once meses de pandemia, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 2.753 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 1.056 dieron positivo, con las que ya suman 140.238 los contagios, indicó el Sinager en su comunicado diario.

El organismo sanitario añadió a sus registros dos nuevas muertes, para un total de 3.441 a nivel nacional, mientras que los hospitalizados suman 1.097, de los que 882 presentan un cuadro estable, 161 están graves y 54 en unidades de cuidados intensivos.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 38 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 60.448.

El Sinager advirtió nuevamente que la pandemia de covid-19 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

Los primeros dos casos de coronavirus en Honduras, con una población de 9,3 millones, fueron notificados el 11 de marzo pasado, dos mujeres hondureñas que llegaron al país procedentes de España y Suiza.

TOQUE DE QUEDA ESTRICTO

Debido a la alta incidencia de casos de covid-19 y la saturación de la capacidad hospitalaria, la Policía Nacional de Honduras indicó en un comunicado que aplicará "estrictamente" el toque de queda entre las 21.00 y las 05.00 horas locales (de las 03.00 a las 11.00 GMT).

"Donde la situación lo amerite se procederá con el cierre de ciudades, así como la ejecución de operativos policiales permanentes, cualquier persona que circule en ese horario será requerido por la autoridad", enfatizó.

La institución de seguridad señaló que queda suspendida "la validez y emisión de salvoconductos", por lo que la población solo podrá circular entre las 05.00 a las 21.00 horas locales.

Agregó que la atención en el sistema financiero, supermercados, centros comerciales y comercios no deberá superar el 50 % de la capacidad en las instalaciones.

La Policía hondureña llamó a la población a "la prudencia, evitar riesgos innecesarios y a mantener comunicación permanente con las autoridades".

"La vida de los hondureños es el bien más valioso del Estado. Reiteramos que la pandemia de covid-19 está activa, por lo que el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos debe ser constante", subrayó.