Fútbol/Primera.- (Crónica) Bryan Gil saca un empate al Celta y Osasuna sale del descenso

El RC Celta no pudo (1-1) en casa con el Eibar en el duelo este domingo de la jornada 20 de LaLiga Santander, un punto que no sirve a ninguno de los dos para romper las malas rachas, mientras que Osasuna sí rompió la suya con un triunfo (3-1) sobre el Granada que le saca de los puestos de descenso.



En Balaídos los tres puntos eran muy apetecibles para los dos. Los celestes en busca de ganar de una vez sin el lesionado Aspas y el Eibar en mala dinámica, también con otro feo en la Copa del Rey. El Celta salió mejor, con llegadas y presión, para encontrar el gol en un desafortunado Sergio Álvarez, que dio el pase de gol a Brais.



El internacional español adelantó a los locales pero poco a poco el Eibar fue ganando balón. Los de Mendilibar buscaron a Bryan Gil, pero la mejora no les dio para llegar con peligro. El Celta quiso recuperar el control y lo hizo en la reanudación, pero entonces llegó el golazo del jugador cedido por el Sevilla, un Gil que hizo con su remate aún más bonita la asistencia de Mutu.



Hugo Mallo tuvo la más clara y Brais también rozó el que hubiera sido su segundo tanto, pero el Celta no pudo con un Eibar que al menos supo defender el punto tras dos derrotas en Liga. Los vascos se quedan solo dos por encima del descenso, mientras que los gallegos se colocan novenos con 24, a cuatro del séptimo.



Además, en el partido matinal de este domingo, Osasuna ganó 14 jornadas después y le valió para salir de los puestos de descenso con 19 puntos. Un doblete de Budimir abrió un panorama más que halagüeño a los rojillos antes del descanso, pero contra el Granada no hay partido sencillo. A los cinco minutos de la reanudación, a los locales les cambió ya la cara con el 2-1.



Los andaluces recortaron por medio de Luis Suárez y los de Arrasate pasaron a sufrir. El ansia de la victoria después de tanto tiempo y un Granada que buscó y rozó el empate se suavizaron en el 86' con la sentencia de Moncayola. Osasuna se recupera en El Sadar y escapa de la zona roja y el Granada se queda séptimo con 28 puntos.



