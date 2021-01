Fútbol.- Simeone: "No está escrito que los futbolistas tengan que jugar los 90 minutos"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que su equipo está "compitiendo muy bien" después de la victoria (3-1) este domingo sobre el Valencia, y rechazó polémicas por los cambios de sus estrellas ya que "no está escrito" que los futbolistas tengan que estar los 90 minutos en el campo.



"Dembélé no ha debutado porque no he visto el momento para que entre, Suárez estaba haciendo un partido bueno, ha salido muchas veces en el 60-70, hemos buscado el momento que el equipo lo necesitaba", dijo en rueda de prensa, en una primera pregunta sobre el posible cansancio acumulado de Luis Suárez.



El uruguayo sirvió una nueva remonta a un líder intratable, que mantiene 7 de ventaja con el Real Madrid y 10 puntos con el Barça. "Pensamos en el Cádiz, en seguir mejorando, no nos fijamos en lo que venimos haciendo. Nos costó en el primer tiempo después hicimos un muy buen segundo tiempo haciendo daño al Valencia. La única manera de convivir con este momento es partido a partido", afirmó.



El 'Cholo' fue preguntado por la sustitución de Joao Félix en el día que volvía al once y después de un gol y una asistencia. "No está escrito que los jugadores tengan que jugar los 90 minutos. Joao hoy hizo un gol, hizo una asistencia, hizo un gran trabajo, y entró Correa, hizo un gol, estuvo a punto de hacer otro", apuntó.



"Estamos compitiendo muy bien, salvo el episodio de la Champions con el Leipzig, desde el fin de la cuarentena, hemos mejorado en la dinámica de juego, hay futbolistas que nos han dado más posibilidades y los futbolistas se sienten involucrados. La única manera es mantener la exigencia", terminó.